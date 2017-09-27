Сьогодні, 27.09.2017 Google відзначає 19-річчя. Всім добре відомо, що часто святковим датам компанія присвячує дудл. Сьогодні весь світ побачив особливий з них – спінер сюрпризів в день народження Google. Як грати в святкову рулетку? Читайте в нашому матеріалі!

День народження – важливе свято для кожного з нас. Всесвітньо відома компанія – не виняток. До святкової дати Google випустив масштабний doodle, залучивши тим самим до святкування весь світ.

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«Натиснувши сьогодні на Doodle, ви отримаєте 19 сюрпризів, які ми запустили за останні 19 років, включаючи наш новий Search Funbox: Snake Game! Так що крутіть і дякуємо, що святкуєте з нами!» – саме так кажуть в описі до дудлу.

Дійсно, святкова рулетка Google – справжній сюрприз для користувачів системи. Натиснувши на Doodle правою кнопкою миші, з’являється рулетка. Покрутивши її, вам пропонується одна з ігор, в яку можна зіграти.

Історія Google, доречно, також сповнена сюрпризів. Так у 1997 році щасливий випадок звів одного із засновників компанії Ларрі Пейджа і співзасновника Google Сергія Бріна в Стенфордському університеті. З того дня і почалася історія пошукової системи. У своєму першому офісі – гаражі – чоловіки приступили до роботи. Вони ставили собі просту, але оригінальну мету – зробити інформацію всесвітньо доступною і корисною. Домен Google був зареєстрований 15 вересня 1997 року. Сьогодні ж, як кажуть в описі до святкового дудлу, Google обслуговує понад 4,5 мільярдів користувачів в 160 країнах, які говорять на 123 мовах.

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