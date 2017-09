Екс-суддя шоу «Х-фактор» Юлія Саніна та її рок-гурт The Hardkiss представили новий трек і відео під назвою «Lovers». Зйомки кліпу про пошук свободи, драйву та кохання пройшли у Києві – на Подолі та Троєщині. Про що пісня, як проходив знімальний процес, а також слова «Lovers» – у нашому матеріалі.

Читайте також: Дмитро Шуров розповів про суддівство на «Х-фактор»-8 і відповів на запитання глядачів

«У мене пісня «Lovers» асоціюється з рухом на великій швидкості. Риф, що надихає – хочеться кудись їхати, відкривати нові горизонти і заводити нові цікаві знайомства .. «Lovers» – це драйв і позитив, кохання та секс. У кліпі знялося понад 60 людей – це дуже яскрава і цікава київська молодь. Ми ніби все разом сіли у partybus і поїхали шукати пригоди і враження», – розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна.

Текст пісні Lovers читайте прямо зараз:

Hey you! You wanna get away into better days

Hey you! You wanna get away into Lovers days

I want you to come alive this way

Hey you! You wanna get away into better days

Hey you! We on our way to feel that magnetism and daze

I want you to come alive this way

I want you

please please please please

Lovers

Don’t you know how to be happy happy o

Lovers

Don’t you know how to be truly free

So follow me swallow me

Hey you! Lets go into the night, feeling your love so near

Hey you! I’m here to show you why freedom is more than fear

I want you now to be young and clear

I want you

please please please please

Lovers

Don’t you know how to be happy happy o

Lovers

Don’t you know how to be truly free

So follow me swallow me

It’s more than you can imagine.

Love makes a perfect connection.

Non-fiction, confession, obsession.

We go on and on keep coming along

But don’t forget what you came for

Get more and more

And open your door for someone you’re waiting for

Lovers

Don’t you know

You know how to be free

Lovers

Don’t you know

You know how to be free

So follow me, swallow me

Режисером відео «Lovers» виступив молодий режисер із США Norton, який знімав кліпи для Chris Lake, Danny Brown, Brooke Fraser і St.Lucia. Norton любить сюрреалізм, графіку і глибину нічний картинки.

Зйомки нової історії від The Hardkiss проходили на Подолі, Троєщині та в околицях найцікавіших мостів Києва.

Дивіться кліп «Lovers» The Hardkiss просто зараз!