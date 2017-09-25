Сьогодні, 25 вересня 2017 року, в гостях у «Все Буде Добре» на телеканалі СТБ – Pianoбой! Ще вчора всі обговорювали, чому Дмитро Шуров розбив гітару учасника на кастингу «Х-фактор» -8 в Києві. А вже сьогодні він розповість ведучій Наді Матвєєвой багато цікавого про своє суддівство на сцені «Х». А також відповість на запитання глядачів, і відкриє завісу особистого життя!

Дмитро Шуров став суддею «Х-фактор» в 8 сезоні проекту і відразу ж набув статусу одного з найбільш обговорюваних членів журі. То він сперечається з Олегом Винником, то вискакує на сцену і в чотири руки грає на піаніно з учасником кастингу. Непередбачуваний, талановитий і дуже загадковий!

В ексклюзивному інтерв’ю Надії Матвєєвой Дмитро Шуров розповів про нюанси суддівства «Х-фактор»-8. Також він висловив свою думку про те, чим проект став для нього за час зйомок. Надя, звичайно ж, не упустила і тему особистого життя. Дмитро Шуров щиро і зворушливо відповідав на питання про кохання. А ще суддя «Х-фактор» розповів про юність, стиль, плани на майбутнє і, що найважливіше – відповів на запитання телеглядачів!

Читайте інтерв’ю Дмитра Шурова і дивіться відео-інтервью з суддею «Х-фактор»-8 на «Все Буде Добре» !