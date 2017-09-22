Правильний та регулярний догляд за шкірою обличчя з юності дарує здоров’я і молодість на довгі роки. Іноді, забуваючи прості правила, ми робимо помилки при підборі крему або тоніка. Для того щоб не нашкодити личку і домогтися ефекту свіжості та краси, потрібно зробити 5 простих кроків.

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Крок 1. Визначаємо тип шкіри обличчя

Умовно існує чотири типи шкіри – нормальна, суха, жирна або ж комбінована шкіра (змішаний тип). Для того, щоб правильно визначити свій тип, косметологи рекомендують провести наступну процедуру: через дві-три години після вмивання промокніть обличчя паперовою серветкою або цигарковим папером. Якщо шкіра жирна, то на серветці залишиться волога і з’явиться масляниста пляма, якщо суха або нормальна – папір залишиться в колишньому вигляді. Надмірне скупчення вологи в Т-зоні (лоб, ніс, підборіддя) і при цьому сухість в області щік, скронь, шиї та навколо очей – ознаки комбінованої шкіри. Якщо Ви помічаєте, що шкіра схильна до лущення і роздратувань, то вона є сухою.

Крок 2. Підбираємо відповідну косметику

Після того, як ми визначили тип шкіри обличчя, необхідно підібрати відповідні засоби догляду – молочко для зняття макіяжу, гель або піна для вмивання, тонік, крем і маску, які підійдуть Вам за всіма параметрами.

Вибираючи косметику, звертайте увагу на інгредієнти. Вкрай важливо не використовувати засоби по догляду, що містять спирт і евкаліпт. Такі складові протипоказані для молодої шкіри.

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Не вірте «панацеям». Насправді, не існує крему, який відразу усуне всі проблеми, зволожить шкіру обличчя, та ще й з «видимим ефектом вже після першого застосування». Це неправда, адже процес відновлення шкіри не може бути миттєвим.

Звертайте увагу на термін зберігання. Ні в якому разі не використовуйте прострочену косметику.

Якщо Ви наносите макіяж, не лінуйтеся і змивайте його перед сном. Вночі makeup сприяє зростанню бактерій та закупорювання пор.

Крок 3. Очищуємо

Отже, ми вибрали потрібні засоби і насамперед приступаємо до очищення обличчя. Протягом дня наша шкіра піддається справжнім випробуванням – пил, чадний газ, піт, тональні креми та інші чинники сильно забруднюють її. Тому обличчя потребує правильного, а головне регулярному очищення два рази на день – вранці та ввечері. Вмивайтеся водою, але не використовуйте мило. Така процедура буде шкідлива для шкіри в будь-якому віці. Обов’язково змивайте макіяж спеціальним молочком або тоніком з нейтральним pH. Вони розроблені для ніжного очищення шкіри.

Для досягнення здорового вигляду також використовуйте скраб один-два рази на тиждень. Видалити ороговілі частинки шкіри, можна приготувавши його в домашніх умовах. Наприклад, змішайте ложку кавової гущі з ложкою сметани або йогурту, нанесіть суміш на обличчя і масажуйте протягом однієї-двох хвилин. Після процедури вмийтеся теплою водою.

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Крок 4. Тонізуємо

Після очищення, необхідно тонізувати личко. Це подарує шкірі тонус та додасть еластичності. Для цього підійде тонік з аптеки чи магазину косметики, але також Ви зможете легко приготувати його в домашніх умовах.

Для ефекту свіжості шкіри обличчя заваріть ромашковий чай або стеблинки ромашки, дайте настоятися 15-20 хвилин та залийте в контейнери для льоду в морозильній камері. Протираючи обличчя вранці і ввечері ромашковими кубиками, Ви заспокоїте шкіру. Також можна використовувати міцелярну воду, спеціальні маски або тонізуючі креми.

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Крок 5. Зволожуємо і живимо шкіру обличчя

Це завершальний етап щоденного догляду. Після очищення і тонізації, використовуйте крем, відповідний вашому віку і типу шкіри. Для молодої шкіри оберіть легкий гель або крем із зволожуючим ефектом. Для дорослої шкіри підійдуть креми більш насичені та поживні. Важливо не втирати, а наносити крем тонкий шаром, «вбиваючи» його точковими рухами і рівномірно розподіляючи по всій поверхні обличчя. Якщо крем вбрався не до кінця, просто промокніть шкіру сухою серветкою.

Декілька разів на тиждень використовуйте маски. Така процедура не тільки живить і зволожує шкіру обличчя, але і насичує її киснем. Купіть або приготуйте її самостійно. Головне, порадьтеся з косметологом або консультантом в б’юті-магазині, яка маска підходить саме Вам. Пам’ятайте, що не потрібно наносити її на повіки і зону навколо очей. «У масці» бажано не розмовляти і перебувати в спокої. Змивати маску варто ватним тампоном або теплою водою. Не старайтеся і не сильно тріть обличчя рушником після процедури, оскільки можете травмувати шкіру і навіть залишити червоні плями.

І не забувайте, що правильне харчування, здоровий спосіб життя і гарний настрій стануть Вашими вірними помічниками на шляху до красивого і сяючого обличчя.