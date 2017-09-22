СТБ заснував премію імені Сергія Назарова

З осені цього року телеканал СТБ заснував щорічну премію імені Сергія Назарова. Вона буде присуджуватися найбільш інноваційній, новаторській і проривній творчій ідеї. Взяти участь може будь-який співробітник каналу як самостійно, так і в команді з колегами. Преміальний фонд складає 10 тис. доларів США. «Це перший телевізійний сезон, який задумав, але не побачив Сергій Назаров. Ми дуже хочемо зробити так, щоб той творчий імпульс, ту планку, яку поставив Сергій, ми змогли утримати, не втративши по дорозі щось важливе, що пов’язує нас з глядачем, – повідомляє Генеральний директор СТБ Володимир Бородянський. – Щороку ми будемо відбирати кращу творчу ідею, і кожен рік вона буде в рамках нової заданої теми. Витратити премію можна буде на свій професійний розвиток або ж на реалізацію власного творчого проекту».

Щорічно ідеї будуть прийматися восени, а оголошення переможця – 2 грудня, в день, коли Сергій Назаров почав працювати на СТБ.

Нагадаємо, Сергій Анатолійович Назаров прийшов на СТБ у 2004 році, щоб взяти участь у перезапуску каналу. З того часу і до квітня 2017 обіймав посаду програмного директора СТБ, був членом правління каналу. Завдяки його величезному професіоналізму, чуттю, розумінню глядача і неймовірній працездатності СТБ швидко зайняв лідерську позицію в українському теле-просторі.

«Сергій бачив те, що не бачили інші люди, мислив так неординарно, що нам вдалося побудувати дивовижний телеканал, несхожий ні на який інший», – зазначає Володимир Бородянський.

У квітні цього року Сергій Назаров помер від інсульту.