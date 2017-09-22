Телеканал СТБ / Екс-тренер «Зважених та щасливих» уперше став батьком

Екс-тренер «Зважених та щасливих» уперше став батьком

Телеканал СТБ

Колишній тренер шоу «Зважені та щасливі» Ігор Обуховський пізнав радість батьківства. Зовсім недавно його кохана дружина Ксенія народила доньку. Цією радісною подією чоловік поділився на своїх сторінках в Instagram і Facebook. 

Крихітку можна побачити на фотографії, яку спортсмен із любов’ю підписав «Девочка-припевочка». Ім’я дитини подружжя вирішило поки не розголошувати.21728431_10211162542073498_4659990183915761169_n

Хоча своє особисте життя Ігор особливо не афішує, все-таки відомо, що з дружиною він познайомився в клініці, де Ксюша працює стоматологом. Після шлюбу їхні стосунки лише зміцнилися, адже вони з самого початку базувалися на свободі. Подружжя може навіть періодично спати в різних кімнатах, але це нітрохи не віддаляє їх одне від одного.

В одному з інтерв’ю тренер розповів про головний секрет їхніх міцних стосунків – дружина його не «пиляє». «Ми ведемо діалог, і завжди досить швидко знаходимо компроміс. З Ксюшею я відчуваю себе легко, комфортно », – розповів Ігор.