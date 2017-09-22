Колишній тренер шоу «Зважені та щасливі» Ігор Обуховський пізнав радість батьківства. Зовсім недавно його кохана дружина Ксенія народила доньку. Цією радісною подією чоловік поділився на своїх сторінках в Instagram і Facebook.

Крихітку можна побачити на фотографії, яку спортсмен із любов’ю підписав «Девочка-припевочка». Ім’я дитини подружжя вирішило поки не розголошувати.

Хоча своє особисте життя Ігор особливо не афішує, все-таки відомо, що з дружиною він познайомився в клініці, де Ксюша працює стоматологом. Після шлюбу їхні стосунки лише зміцнилися, адже вони з самого початку базувалися на свободі. Подружжя може навіть періодично спати в різних кімнатах, але це нітрохи не віддаляє їх одне від одного.

В одному з інтерв’ю тренер розповів про головний секрет їхніх міцних стосунків – дружина його не «пиляє». «Ми ведемо діалог, і завжди досить швидко знаходимо компроміс. З Ксюшею я відчуваю себе легко, комфортно », – розповів Ігор.