Сьогодні, 21 вересня 2017 року, відзначається свято Різдво Пресвятої Богородиці. Що не можна робити цього дня, а що варто зробити в обов’язковому порядку – читайте в нашому матеріалі.

21 вересня православні християни здавна зверталися до Пресвятої Богородиці. Вони просили благословення і захисту, а також дякували і шанували Діву Марію. Різдво Пресвятої Богородиці входить до списку найважливіших православних свят року, відповідно, день оповитий багатьма традиціями і заборонами.

Різдво Пресвятої Богородиці: що можна робити 21 вересня?

Свято Пресвятої Богородиці тісно переплітає у собі церковні звичаї, народні повір’я і прикмети. 21 вересня варто неодмінно відправитися до церкви. З благими думками поставити свічку і помолитися. Наші предки здавна вважали, що кожна молитва на Різдво Пресвятої Богородиці буде почута.

Господині цього дня пекли пироги і хліб. Найчастіше випічка прикрашалася ініціалами «Р» і «Б» – Різдво Богородиці. Після православного свята хліб зберігався у ікон, він служив оберегом для дому та сім’ї. Пирогами ж пригощали всіх гостей. Більш того, Різдво Пресвятої Богородиці – свято сімейне, тому ввечері за столом збиралися всі рідні. Також жінки 21 вересня, за народними повір’ями, з самого ранку відправлялися до водойм, щоб вмитися до сходу сонця. Вважалося, що це допоможе зберегти здоров’я і красу на довгі роки.

Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити 21 вересня?

Як і в багато православних свят, на Різдво Пресвятої Богородиці можна робити далеко не все. Так краще відмовитися від:

– Занять прибиранням, а також важкою фізичною працею;

– Вживання м’яса і алкогольних напоїв;

– Залишки їжі 21 вересня заведено не викидати. Їх віддавали нужденним. Також не варто змітати хлібні крихти на підлогу, краще віддати їх домашнім тваринам.

– Не можна сваритися у цей день і бажати зла, особливо близьким. Вважається, що погані помисли на Різдво Пресвятої Богородиці повернуться в життя бажаючого втричі.

Тепер ви знаєте, що можна і не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці. Гарного вам свята!