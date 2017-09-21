Олег Винник влаштував рок-концерт на зйомках нового кліпу

Найпривабливіший член журі «Х-фактор»-8 Олег Винник продовжує тішити своїх шанувальників! У насиченому гастрольному графіку одного з найбільш затребуваних артистів України нарешті з’явилася вільна доба для зйомок нового кліпу. На цей раз Олег Винник здивує несподіваним образом у відеороботі на поп-рок композицію «Як жити без тебе»!

В україномовній пісні «Як жити без тебе», автором якої традиційно є сам Олег Винник, у черговий раз підіймається тема кохання та відданості коханій жінці. Однак, текст, який, за словами виконавця, повинен прожити кожен чоловік, набуває особливих фарб завдяки драйвовій рок-н-рольній подачі музичного матеріалу.

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Вперше у зйомках кліпу взяв участь реальний бенд Олега Винника. Згідно з однією з ліній сюжету глядач віртуально перенесеться на рок-концерт музикантів.

Крім того, співак здивує своїм образом: гітара, окуляри, косуха. Стилісти використовували наймодніші луки, щоб підкреслити мужність головного героя.

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Відео, яке з нетерпінням чекають шанувальники Олега Винника, стане другою спільною роботою співака з режисером Оленою Вінярською. Минулого року творчий тандем представив кліп на мегапопулярний хіт «Ніно».

«Олег мені імпонує як людина, дуже подобається його харизма і любов до експериментів. Тому, коли мені знову запропонували попрацювати з цим артистом, я не замислюючись погодилася, ще до того, як вперше послухала пісню», – поділилася Олена Винярська.

Зйомки проходили у Києві. Стартували о шостій ранку і закінчилися пізно вночі, триваючи понад 20 годин.

«Спільну мову з Вінярською ми знайшли ще під час першої нашої спільної роботи над кліпом «Ніно». Олена – цікава особистість з почуттям гумору. Вона знає, що робить. У новому відео ми об’єднали наші спільні ідеї», – прокоментував Олег Винник.

Прем’єра кліпу на пісню «Як жити без тебе» очікується у другій половині жовтня. Якою буде основна сюжетна лінія, чи з’явиться хтось у кадрі крім музикантів, побачимо зовсім скоро!