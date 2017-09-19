Телеканал СТБ / Чому сміється Ектор і любовні історії проекту «МастерШеф»-7

Чому сміється Ектор і любовні історії проекту «МастерШеф»-7

Телеканал СТБ

Сьогодні, 19 вересня 2017, продовжиться розпал нового – 7 сезону «МастерШеф»! Випуск 7 обіцяє бути не менш цікавим, ніж попередні. Позаду перші складні та цікаві конкурси, а також аж чотири чорних фартухи! І одна з учасниць – Марія Рибакіна, вже покинула проект. Шанувальники «МастерШеф»-7 з нетерпінням чекають 7 випуск проекту, який вийде на телеекрани вже сьогодні о 20:00. Що ж цікавого відбуватиметься на знімальному майданчику?

Найголовніше питання, яке шалено цікавить всіх телеглядачів: хто з учасників не впорається з новими випробуваннями і покине проект «МастерШеф»-7 на цьому тижні? Відповідь ми дізнаємося вже завтра, в 8 випуску проекту. Але не сумнівайтеся, подивившись сьогоднішній випуск, можна починати вгадувати – кому не пощастить. І чи буде це невезіння, або вина самого потерпілого.

Також цього тижня на проекті «МастерШеф»-7 стане зрозуміло, чи продовжаться романтичні відносини між Женею Білим і Лізою Сподобець. І що вийде з симпатії Юлії Судакової до Максима Лизо? Пам’ятаєте наш матеріал про романтичні зізнання на «МастерШеф»? Якщо ви ще не в курсі, то ознайомтеся :)

З анонсу до 7 випуску «МастерШеф»-7 можна побачити, що сьогодні учасників, суддів і телеглядачів буде знатно веселити Пава. Нам самим вже не терпиться дізнатися, який саме вчинок учасника змусив Ектора здійснювати такі інтенсивні рухи :)

Отже, вже сьогодні ввечері ви дізнаєтеся нові пікантні подробиці, які розгорталися на знімальному майданчику «МастерШеф»-7! Включайте телеканал СТБ рівно о 20:00, а також дивіться онлайн «МастерШеф»-7 випуск 7 від 19.09.2017 на офіційному сайті!