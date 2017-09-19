Сьогодні, 19 вересня 2017, продовжиться розпал нового – 7 сезону «МастерШеф»! Випуск 7 обіцяє бути не менш цікавим, ніж попередні. Позаду перші складні та цікаві конкурси, а також аж чотири чорних фартухи! І одна з учасниць – Марія Рибакіна, вже покинула проект. Шанувальники «МастерШеф»-7 з нетерпінням чекають 7 випуск проекту, який вийде на телеекрани вже сьогодні о 20:00. Що ж цікавого відбуватиметься на знімальному майданчику?

Найголовніше питання, яке шалено цікавить всіх телеглядачів: хто з учасників не впорається з новими випробуваннями і покине проект «МастерШеф»-7 на цьому тижні? Відповідь ми дізнаємося вже завтра, в 8 випуску проекту. Але не сумнівайтеся, подивившись сьогоднішній випуск, можна починати вгадувати – кому не пощастить. І чи буде це невезіння, або вина самого потерпілого.

Також цього тижня на проекті «МастерШеф»-7 стане зрозуміло, чи продовжаться романтичні відносини між Женею Білим і Лізою Сподобець. І що вийде з симпатії Юлії Судакової до Максима Лизо? Пам’ятаєте наш матеріал про романтичні зізнання на «МастерШеф»? Якщо ви ще не в курсі, то ознайомтеся

З анонсу до 7 випуску «МастерШеф»-7 можна побачити, що сьогодні учасників, суддів і телеглядачів буде знатно веселити Пава. Нам самим вже не терпиться дізнатися, який саме вчинок учасника змусив Ектора здійснювати такі інтенсивні рухи

Отже, вже сьогодні ввечері ви дізнаєтеся нові пікантні подробиці, які розгорталися на знімальному майданчику «МастерШеф»-7! Включайте телеканал СТБ рівно о 20:00, а також дивіться онлайн «МастерШеф»-7 випуск 7 від 19.09.2017 на офіційному сайті!