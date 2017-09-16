Рюкзаки давно стали незамінним аксесуаром не тільки кожного туриста, а й гардероба кожної модниці. Ця деталь може розповісти багато про стиль і вподобання своєї власниці, а також рюкзак неймовірно зручний та практичний. Які рюкзаки 2017 зараз у тренді? Дивіться нашу фотодобірку!

Популярними у новому сезоні стають міні рюкзаки. Вони з легкістю доповнюють будь-який образ, а багато з них мають чималу місткість.

Кольори і фактури рюкзака можуть бути абсолютно різними: ніжні пастельні відтінки, груба шкіра, хакі, принти на будь-який смак.

Бахрома в 2017 році не здає своїх позицій у світі моди, тому вона сміливо доповнює стильні моделі рюкзаків.

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У 2017 році модні жіночі рюкзаки можна зустріти найяскравіших оздоблень: паєтки, стрази, лаковий блиск і принти все більше доповнюють колекції модних будинків.

У тренді залишаються і моделі з оригінальними формами та деталями.

Варто зауважити, що виглядати стильно ви можете не тільки з гламурним варіантом рюкзака. Спортивний стиль – це не менш ефектно, а також має масу переваг: місткість, зручність, універсальність та багато інших.

Рюкзак – це не тільки зручно, але й неймовірно ефектно. Ознайомившись з модними тенденціями, віддайте перевагу тій моделі, яка ще більше розкриє вашу індивідуальність, доповнить ваш гардероб та зловить безліч захоплених поглядів!

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