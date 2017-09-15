Не завжди звичайний подарунок може порадувати близьку людину. Якщо ви хочете відзначитися, але не знаєте, як оригінально привітати з днем ​​народження подругу, друга, коханого, кохану, співробітників, щоб забезпечити настрій собі та близькій людині цього дня, ці способи для вас. Адже дарувати подарунки і робити приємні вчинки завжди радісно!

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Оригінальні привітання – спосіб 1:

Цим методом зараз користуються всі прогресивні люди, тому що він доступний, абсолютно безкоштовний і шалено приємний. Зробіть в день народження близькій людині відео-привітання. Напевно зараз не знайдеться людини, у якої телефон не підтримує функцію зйомки відео. Ви можете попросити друзів і близьких сказати декілька приємних слів на камеру для іменинника, а якщо охочих не набереться, то можна підключити незнайомців, що буде ще цікавіше. Змонтувати ролик з отриманого матеріалу можна за допомогою додатків, які також зараз є можливість завантажити на будь-який зі смартфонів. Досить тільки зайти до маркетплейс і ввести запит. Якщо ж у вас є камера або дзеркальний фотоапарат з функцією відеозйомки, то відео можна створити більш якісним і з безліччю ефектів. Можливо у вас збереглися якісь спільні знімки з вашою близькою людиною з яких можна зробити слайд-шоу, що буде ще простіше, ніж відео-ряд. А ще цікавіше вийде, якщо ви зможете поєднати і те і інше. Найпопулярнішим і простим сервісом, за допомогою якого ви можете змонтувати оригінальне привітання з днем ​​народження є Кіностудія Windows. Вона проста у використанні і дозволяє зробити цікавий фільм-привітання з титрами і фразами-описами кожного кадру. Якщо ви зробите таке оригінальне привітання з днем ​​народження своїх близьких вищеописаним способом, то воно ще довго буде радувати вас та іменинника!

Оригінальні привітання з днем ​​народження – спосіб 2:

Влаштуйте для іменинника привітання – квест. Такий спосіб може бути витратним, але зате буде досить цікавим. Ви можете придумати список з 5-10 завдань, які винуватець торжества повинен виконати перш, ніж добереться до подарунка. Це можуть бути завдання з гумором, загадки або вказівки, щось десь знайти (розгорнути, добути і шукати подальші підказки). В кінці всього шляху іменинник повинен знайти подарунок. Такий сценарій буде складніше реалізувати. Але якщо ваша фантазія і наявність часу для реалізації дозволяють, то ми гарантуємо – таке оригінальне привітання з днем ​​народження запам’ятається вашим близьким на все життя!

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Оригінальні привітання з днем ​​народження – спосіб 3:

Дуже популярним, одночасно приємним і оригінальним привітанням з днем ​​народження зараз є відправка букетів адресату. Ми вважаємо, що такий спосіб привітання не залишить байдужою жодну дівчину і навіть чоловіка. Ви можете до букету і подарунок відразу додаті. Головне у цій справі знайти того, хто всю цю справу доставить без запізнень та без інших негараздів. Добре, що ми живемо в прогресивний час і тепер є кур’єрські служби. А ще при замовленні букета можна скористатися доставкою цього ж квіткового магазину, якщо така послуга є в наявності. Як варіант – викликати таксі і попросити водія доставити подарунок, але в цьому випадку вам можливо доведеться доплатити за клопоти. Зате вже точно таке оригінальне привітання з днем ​​народження імениннику припаде до душі.

Оригінальні привітання з днем ​​народження – спосіб 4:

Якщо винуватець торжества відрізняється веселістю і любить сюрпризи, то таке оригінальне привітання з днем ​​народження він оцінить. Зараз в кожному місті є компанії, які влаштовують дні народження дітям з усіма супутніми послугами. Ми маємо на увазі, що можна замовити для дитини будь-якого мультяшного персонажа в костюмі. Він може співати, розважати, загадувати загадки і багато чого ще. Так як всі ми в душі діти, то ви цілком можете замовити таке вітання з днем ​​народження. Виберіть улюбленого з дитинства персонажа для іменинника або просто цікавого супергероя – Бетмена, супермена, супервумен і т.д. Попередьте менеджера компанії про те, що потрібно буде вітати дорослу людину. Швидше за все в таких випадках вони змінять сценарій привітання. Такий спосіб із серії, як оригінально привітати з днем ​​народження буде трохи більш затратний, ніж всі інші. Наприклад в Києві така послуга коштує від 300 гривень. Але емоцій вона дарує на набагато більші гроші. Адже всі ми в душі діти. І якщо ви до сих пір не знаєте, як оригінально привітати з днем ​​народження близьку людину – сміливо вибирайте цей спосіб. Нехай іменинник повернеться в дитинство цього світлого дня.

Оригінальні привітання з днем ​​народження – спосіб 5:

Ми вважаємо, що найбільш оригінальним привітанням з днем ​​народження стане раптова вечірка на честь іменинника. Якщо ви маєте багато спільних друзів і є можливість всіх зібрати в одному місці, то цей варіант вам точно сподобається. Тут головне – ефект несподіванки. За умови, що ви точно знаєте, що винуватець торжества нікуди не збирається їхати у свій день народження, а також пишно святкувати цей день, дуже доречно буде привітати його таким чином. Обдзвоніть друзів і поцікавтеся, чи зможуть вони знайти час і трохи грошей для такого випадку. У цьому оригінальному привітанні з днем ​​народження дуже важлива локація. Влітку можна влаштувати вечірку на природі, взявши з собою гриль і музичний супровід (бумбокс, радіоприймач і т.п.), а також склавши меню для друзів. А ось взимку необхідно буде якесь приміщення. Якщо є можливість зібратися в чиїйсь квартирі – відмінно. Якщо ж такої можливості немає, то потрібно продумати можливість замовлення столика у кафе, ресторані або барі вашого міста. Як варіант, ви можете влаштувати похід у кіно або боулінг разом з усіма друзями. Дуже важливо при цьому, дотримуватися інтриги. Іменинник не повинен здогадатися, що чекає його сьогодні ввечері та яке з оригінальних поздоровлень з днем ​​народження йому підготували!

Використовуйте наші поради оригінальних поздоровлень з днем ​​народження для того, щоб здивувати близьку людину. Але найважливіше робити все безкорисливо і з добром, адже кожному в житті все повертається!