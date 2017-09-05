Осінь – пора домашнього затишку, легкої меланхолії та теплої романтики. Коли за вікном ллють дощі, рідні обійми коханої людини зігріють не тільки тіло, а й душу. Любовний гороскоп на вересень розкриє всі секрети щасливих взаємин. Читайте любовний гороскоп на вересень 2017 по знаках Зодіаку в нашому матеріалі.

Астрологи пророкують – вересень 2017 року буде місяцем романтики й ніжності у стосунках. Читайте далі, що приготували зірки саме для вас.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Овен:

Овни, пора випустити назовні свого внутрішнього романтика. Вересень – найкрасивіший місяць осені. Так проведіть його в прогулянках, романтичних зустрічах і обіймах. Подаруйте другій половинці тепло свого серця, лежачи разом під м’яким пледом і п’ючи ароматний чай. Зберіть в парку листя та зробіть колаж з вашими фотографіями. Ці дрібниці зайвий раз доведуть, наскільки сильно ви кохаєте одне одного та радієте кожній хвилині разом. А щирі емоції – це шлях до гармонії у взаєминах.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Тілець:

Тільцям зірки радять бути сміливішими. Зробіть перший крок назустріч новим стосункам. Змініть імідж, спробуйте нові відчуття. Вересень ідеально підходить для того, щоб покращити ситуацію на особистому фронті. Чоловікам подобаються сміливі дівчата, а дівчатам – сміливі, впевнені в собі чоловіки. Якщо ви самотні – то вас точно помітять. А якщо в житті вже є друга половинка, то такі зміни його\її приємно здивують.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Близнюки:

Близнюкам варто написати «список амурних справ» на вересень. Зараз саме час реалізувати свої таємні бажання. Почати можна з таких приємних дрібниць як подарунок коханій людині або покупка красивої білизни. А закінчити вже суттєвішими подіями. Кожне реалізоване бажання подарує вам багато позитивних емоцій та натхнення для важливих починань. А до свого партнера варто проявити більше турботи й уваги. Люди люблять, коли про них думають.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Рак:

Для Раків вересень буде багатий на всілякі знаки уваги від представників протилежної статі. Ви відчуваєте себе як ніколи впевнено та сміливо. Скористайтеся цим у своїй кар’єрній діяльності. Адже впевнена людина – це успішна людина. Вересень – сприятливий час для початку нових взаємин. Тож добре обдумайте, з ким би хотіли пов’язати своє життя. А якщо не готові до серйозних стосунків – будьте уважні при виборі партнера. Ви маєте бути на одній хвилі.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Лев:

Леви, пора показати себе у всій красі! Якщо ви, раптом, живете як сіра миша – настав час перетворитися на білого лебедя. Експериментуйте з образами, поновіть гардероб, удосконалює навички спілкування з людьми. Такі зміни не залишаться непоміченими, і скоро у вашому особистому житті все налагодиться на краще!

Любовний гороскоп на вересень 2017 Діви:

Дівам зірки радять проявити рішучість і взяти все в свої руки. У стосунках настав той момент, коли саме вам потрібно приймати важливі рішення. Іноді ваш партнер не буде згоден з таким станом речей. Але вміння знайти точку згоди, турбота одне про одного та повага до протилежної думки допоможуть розібратися з усіма труднощами. Від цього ваші взаємини стануть міцнішими, наповняться новими відчуттями та пристрастю.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Терези:

Те, як пролетить перша половина місяця, буде залежати тільки від вас. Не варто сподіватися на небесні світила в прийнятті будь-яких рішень. А ось друга половина місяця ознаменується везінням і допомогою від зірок в амурних справах. Це чудовий час для серйозних рішень і важливих змін в житті. Якщо ви щасливі у стосунках – подумайте про весілля. Головне – черпайте з любові натхнення. Воно допоможе вам у всіх сферах життя.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Скорпіон:

Скорпіонам зірки радять слухати своє серце, а не друзів і знайомих. Положення небесних світил відносно Сонця розкриє заховану глибоко в вас інтуїцію, та допоможе знайти свій шлях. Будь то робочі справи, або ж справи сердечні – слухайте тільки себе. І будьте впевнені: зірки допоможуть реалізувати ваші таємні бажання.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Стрілець:

Вересень порадує Стрільців всілякими романтичними пригодами. Самотні представники знаку нарешті зустрінуть свою другу половинку. А ті, хто вже в парі, зможуть освіжити взаємини новими враженнями. Не бійтеся експериментувати: чи то нова страва для вечері для двох, чи інтимна розвага з партнером. Головне – це емоції. А вони повинні бути щирими й радісними. Проявіть більше турботи одне до одного. І не забувайте про подяку.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Козеріг:

Козероги цього місяця мають подумати над важливим питанням: а чи ту людину вони обрали для сім’ї та спільного майбутнього? І відповідь не варто шукати в гороскопах. Вона у вашому серці. Поспостерігайте за своєю другою половинкою: поведінка, слова, подарунки. Зверніть увагу на турботу про вас і повагу до вас як до особистості. Якщо якісь моменти за цими пунктами вас не задовольняють, настав час поговорити відверто. А якщо навпаки, все прекрасно, то можете не сумніватися в своєму щасливому виборі.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Водолій:

Водоліям зірки радять діяти рішуче та без зволікань. Цей місяць буде дуже важливим для зміцнення взаємин з коханою людиною. Проявіть мудрість і терпіння. Покажіть, наскільки для вас важлива думка другої половинки. Не сумнівайтеся в прийнятті важливих рішень. Ваш партнер чекає від вас саме цього.

Любовний гороскоп на вересень 2017 Риби:

Для риб вересень буде дуже затишним місяцем. Настав той час, коли варто подумати не тільки про себе, а й згадати рідних людей. У кожного є бажання, які хочеться втілити в життя. Поцікавтеся надіями та потребами одне одного, а потім докладіть спільні зусилля для їхньої реалізації. Близькі люди оцінять вашу турботу, а кохана людина побачить вас з нового, приємного боку. І будьте впевнені, це ще більше зміцнить ваші стосунки.