Головний герой оригінального і веселого серіалу «Тато Ден» Стас Тікунов розповів про найвеселіші моменти під час зйомок, труднощі у роботі актора і відверті сцени на знімальному майданчику. Дізнайтеся всі подробиці в інтерв’ю!

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Що для вас на зйомках виявилося найскладнішим?

Прокидатися о 4 ранку. Коли ти знімаєшся вночі, потім приїжджаєш, відсипаєшся, а наступного дня тобі потрібно знову встати ні світ ні зоря. Складно включитися, організм прокидається до обіду. Акторський апарат мій так влаштований – до обіду я навіть ледве розмовляю. Складно, коли тебе перед кожним дублем чіпають 4 пари рук – костюмер, гример, звукооператор… Це не дуже «допомагає» налаштуватися на сцену. Якось в спеку 36 градусів мені довелося в двох футболках і джинсовій куртці, в шоломі мчати містом на велосипеді. «Відмінне» кардіо навантаження я вам скажу, не кожен таке витримає, з урахуванням того, що спиш по 4 години на добу. Я не скаржуся, а лише кажу про переваги кіно. Люди, які думають, що все у нас просто і легко, глибоко помиляються. Зовсім нелегко, всюди є свої складнощі. Але в цьому кайф і неповторність нашої професії. Зйомки – це дуже захоплюючий процес, де ти включений на 200%. Тут не можна обманювати, інакше вийде субпродукт. Тут потрібно бути щирим та добре розслаблятися в кадрі.

Які курйозні моменти відбувалися на знімальному майданчику?

За кадром запам’ятовуються актори масових сцен – вони можуть до тебе підійти, як до давнього друга, і почати розмовляти або поправляти тебе, вчити акторській майстерності: «Ось ти знаєш, ти якось неправильно зараз схопив його за вухо. Щоб схопити його за вухо, потрібно було взяти лівою рукою і розвернути». Ось, наприклад, у нас є чудовий актор Лаша Рамішвілі. В одній зі сцен він повинен дати ляпаса мені і моєму товаришеві Артему. І до нього підходить дівчина ззаду і говорить: «Ви знаєте, я фахівець з ляпасiв». Це було дуже смішно, вся знімальна група сміялася. «Спеціаліст з ляпасiв» – серйозно? І вона вчила грузина Лашу, як правильно давати ляпаса. Потім ця дівчина відвела мене в сторону і сказала: «Знаєш, ти класно в кадрі виглядаєш, краще, ніж в житті». І таких моментiв, що запам’ятовуються, можна перераховувати до безкінечності.

Чи є у вас улюблена сцена в серіалі? І сцена, яка запам’яталася найбільше?

Найулюбленіша сцена – це наше перше побачення на гойдалках, ми знімали на заході, це було настільки красиво, що там нічого і грати не треба було – досить було бачити природу і насолоджуватися красою. Ну або перша сварка між Деном і Тіною в день знайомства, курйозна ситуація, вона і драматична, і комічна одночасно – як на мене, найсильніша сцена в серіалі.

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Це коли несподівано приходить свекруха з дітьми?

Так! Коли всі бачать і розуміють, хто це, а Ден ще не розуміє. Сцена, яка після цього сталася, – ось вона найцікавіша. Він намагається зрозуміти, як це: у неї немає чоловіка, але є свекруха і троє дітей?! Як це взагалі зрозуміти? А скільки їй років? Ця сцена, вона якась нескінченна, в ній стільки всього…

Чи легко було включитися в зйомки. У вас перша сцена була вже з поцілунком. Ви, можна сказати, вперше побачили свою партнерку, а вже треба було грати почуття…

Якось дуже легко ми з нею спрацювалися. У нас схоже почуття гумору, ми постійно жартуємо на майданчику. Це допомагає розслабитися перед кадром і легко зіграти навіть найсерйознішу сцену. Вона щирий і тонкий партнер, і мені дуже комфортно працювати з нею. Але, повертаючись до вашого запитання, на те ми і актори, щоб якось в це включатися, але не підключати свої дуже глибокі почуття. У нас у кожного є будинок, сім’я, тому на майданчику ми швидше граємо, а ось наскільки добре ми граємо – це вже питання майстерності. Я до останнього навмисне не дивився, з ким мені доведеться грати. Мені назвали ім’я і прізвище актриси, але я не читав про неї, не просив надіслати фотографії… Такого не було. Я прийшов, побачив Наталю, ми привіталися, познайомилися, наступного дня вже почалися репетиції, а ще наступного – перша відверта сцена. Це було важкувато для мене, і, думаю, для Наташі теж – адже постійно думаєш про дiм! А ти тут таким займаєшся, блін! Але нічого, ми всі актори, повинні розуміти, чим ми займаємося, і що наші почуття залишаються вірні нашим сім’ям.

Вдома коментують такі сцени?

Звичайно, не без частки ревнощів. Я намагаюся заспокоїти свою кохану і кажу, що вона для мене єдина. Це дійсно так! Тут і виправдовуватися нічого.

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Ден – бармен, а у вас, Стаса, є улюблений коктейль?

Я не дуже люблю коктейлі, вони солодкі і швидко дають по голові. Найголовніше не що пити, а з ким пити і як пити. Нещодавно ми з дружиною відзначали чергове свято, пішли до бару, нас поставили на барні стільці та збудували перед нами на барній стійці височенну піраміду з келихів з коктейлями. Ми, звичайно, тоді добре відірвалися, нам все сподобалося, але я гадки не маю, як називалися напої.

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