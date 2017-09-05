Після низки літніх фестивалів, Дмитро Шуров не витрачає час на відпочинок, він зайняв суддівське крісло «Х-фактор»-8 і відправляється у масштабний всеукраїнський тур «На вершині». У планах Pianoбой – показати нову програму з камерним оркестром та ексклюзивним світловим шоу в усіх великих містах нашої Батьківщини. Новий тур отримав назву на честь однойменного синглу колективу, прем’єра якого відбулася влітку цього року. Відтепер в команді нові учасники, нова програма і потроєна невгамовна енергія для підкорення нових вершин.

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«Для мене концерти Pianoбой – це сеанси духопід’ємної магії, яку через музику відчувають всі, хто на сцені і всі, хто в залі. Осінній тур «На вершині» буде більш масштабним, ніж минулий і музично, і в плані шоу – Pianoбой збагатився новими піснями і новими людьми в команді. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли наша piano-банда в розширеному складі покаже людям все, на що ми здатні. Сподіваюся на незабутній тур «На Вершині» з улюбленої аудиторією», – поділився Дмитро Шуров.

Pianoбой – приклад сучасної української музики світового рівня. Це справжня поп-музика, якою її знають і розуміють у Нью-Йорку та Лондоні. Почерк Шурова і команди пізнаваний з перших акордів. Що б вони не виконували, або улюблену всіма «Родину», або Imagine Джона Леннона, все звучить свіжо, по-новому і по-справжньому. Живі концерти piano-банди – це завжди аншлаг, це те, що хочеться слухати і дивитися, те, що формує непорушний зв’язок між артистом і слухачем. Саме тому з кожним концертом Pianoбой «штурмує» нові, все більш масштабні, майданчики. Адже вмістити швидкозростаючу армію шанувальників головного Piano-бога країни з кожним разом стає все важче.

14 жовтня – Біла Церква – ПК «Росава»

19 жовтня – Львів – Malevich Concert Arena

21 жовтня – Рівне – Будинок Культури

22 жовтня – Луцьк – ККЗ «Промінь»

26 жовтня – Харків – ККЗ «Україна»

27 жовтня – Дніпро – ДК Машинобудівників

2 листопада – Миколаїв – ДК Юність

3 листопада – Одеса – Областна філармонія

4 листопада – Вінниця – Будинок офіцерів

9 листопада – Кривий Ріг – Палац молоді і студентів

10 листопада – Черкаси – Черкаська обласна філармонія

24 листопада – Херсон – РК «Аміго»

30 листопада – Запоріжжя – Областна філармонія

7 грудня – Київ – МЦКМ Жовтневий палац