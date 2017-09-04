Тетяна Висоцька: прямий ефір – це постійний виклик

Сьогодні «Вікна-новини» відзначають 22 річницю. Ведуча програми Тетяна Висоцька розповіла в інтерв’ю «Телескопу» з якими труднощами вона стикалася за роки роботи та поділилась секретом, як впоратися з хвилюванням перед камерою. До речі, інтерв’ю також присвячено і майбутньому дню народження Тетяни – 29 вересня.

Якими стали для вас роки роботи на СТБ?

Дуже яскравими і насиченими. З почуттям, що ти на своєму місці і робиш улюблену роботу. І ти – вдома. Це все дуже цінні відчуття. Тим більше, що я встигла спробувати себе і в якості ведучої пост-шоу «Зважені та щасливі», і сценариста фільму «Нескорені. Василь Стус», знятого СТБ до Дня Незалежності України в 2016-му. Сценарій я писала разом зі своїм колегою, кореспондентом «Вікна-новини» Сергієм Стеценко.

Як змінилися «Вікна-новини» за цей період?

Випуски новин були дуже різними: іронічними, суворими, смішними, душевними, сумними … Але команда завжди тримала марку і дотримувалася стандартів журналістики. Загалом, «Вікна-новини» – «яскрава особистість».

Чи стикалися з якими-небудь труднощами?

Робота в прямому ефірі новин – це постійний виклик: компетентності, професіоналізму, швидкості реакції… Так що життя, все-таки, – боротьба.

Ви нервуєте перед камерою? Є якісь способи впоратися з хвилюванням?

Глибоко дихаю. І найважливіше – не втрачаю думку того, про що говорю. Не думаю про можливу помилку або про те, що я її вже зробила. Про це буду думати потім. А в той гострий момент важливо донести людям суть новини. Це непросто, страхи і переживання не дрімають. Але з часом з’являється навик.

Ще більше інформації про ведучу програми «Вікна-новини» читайте в новому номері журналу «Телескоп».

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