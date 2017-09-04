Маша Єфросініна запрошує провести «Здоровий день» разом!

«Здоровий день» – це наймасштабніша подія благодійного проекту «CHARITY WEEKEND», організованого Машею Єфросініною спільно з фондом «Твоя опора». Цього року вона відбудеться вже вдруге. Точкою збору стане «Арт-завод Платформа», друг і партнер фестивалю. 10 вересня на його території зберуться люди, які хочуть провести час не тільки приємно, але і з користю – як для себе, так і для тих, хто потребує допомоги!

Крім відомої телеведучої, 10 вересня говорити про здоровий спосіб життя (і показувати на власному прикладі) будуть Настя Каменських, Аніта Луценко, Даша Астаф’єва та ще багато інших зірок.

Тренуйся і танцюй!

Весь день, починаючи з 13.30, проходитимуть тренування від найвідоміших і найкрасивіших зірок України.

Відкриє цей спортивний марафон Настя Каменських. О 15.00 Настю змінить Аніта Луценко. О 16.30 Даша Астаф’єва запросить на майстер-клас з йоги. О 17:10 на сцену вийдуть хлопці з серіаліті «Київ вдень та вночі» і інструктори фітнес-студії «Фактура». А вже ввечері, о 18.00, Маша Єфросініна та її особистий тренер Ксенія Литвинова запропонують потанцювати.

– Це була ідея Ксенії – влаштувати танцювальне тренування, – ділиться планами ведуча. – Річ у тому, що наш майстер-клас передуватиме виступу ALEKSEEV. І ми хочемо створити відповідний настрій. Однак ми з Ксюшею покажемо, що за 25-30 хвилин такого тренування можна суттєвим чином попрацювати над фігурою. Зараз працюємо над аранжуваннями для нашого майстер-класу – і це все українські пісні. Танцюватимемо під наші хіти!

Зірок цього дня можна буде зустріти не тільки в спортивній зоні. Серед спеціальних гостей – Олена Кравець, Олексій Суханов, Андрій Бєдняков, Надя Матвєєва, гурт «Open Kids», гурт «Nebo5», співачка TAYANNA, герої серіаліті «Київ вдень та вночі», Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, а також інші знаменитості!

-Я відчуваю захват від змін, які спостерігаю, – зізнається Маша Єфросiніна. – Минулого року на наші прохання підтримати «Здоровий день» відгукнулися лише Ivan NAVI, дівчатка з «Open Kids» і МONATIK… Цього року кількість відомих людей, які погодилися прийти на «CHARITY WEEKEND. Здоровий день», мене приємно шокує. Радію, коли Надя Матвєєва або Олена Кравець обривають мене на півслові: «Маша, можеш не продовжувати, звичайно, я з тобою». Коли Олексій Суханов надсилає смс: «Вважатиму за честь, спасибі за можливість допомагати», та й «Арт-завод Платформа», також багато що роблять для благодійності, стали не тільки нашими друзями, а й повноцінними партнерами фестивалю. Це соціальний прорив, тому що нарешті благодійність як явище і подія перестала багатьом здаватися нудною. Справа зрушила з мертвої точки, і ми заручаємося все більшою, і більшою підтримкою.

Хедлайнером фестивалю стане найяскравіший артист молодої української сцени, виконавець з унікальним голосом ALEKSEEV.

-Два роки тому подібний захід змінив все моє життя. Я відвідав благодійну виставу «Оскар і рожева пані», в якому грали діти з онкозахворюваннями. Звідти вийшов іншою людиною. Талановиті, добрі, з неймовірним бажанням жити – як багато ці діти тоді сказали нам… – каже ALEKSEEV. – Щасливий бути частиною такого проекту, як «Charity weekend. Здоровий день» та дякую Машi Єфросiнінiй за можливість допомогти іншим. Впевнений, музика може надихати на світлі справи. З нетерпінням чекаю цього дня та запрошую всіх небайдужих!

Настя Каменських, якв вже брала участь в public talk «Charity weekend», миттєво відгукнулася на пропозицію Маші Єфросініної провести тренування разом з особистим тренером співачки – дворазовим чемпіоном світу з бодібілдингу Андрієм Хомицьким.

– Спорт – запорука здорового і довгого життя! І дуже хочеться, щоб усі усі були здоровенькі, особливо дітки. – каже Каменських. – Обов’язково приходьте 10 вересня на «Charity Weekend. Здоровий день», де ми з моїм тренером Андрієм Хомицьким проведемо для вас фітнес-тренування і поділимося спортивними порадами, які зазвичай Андрій дає мені!

Соколов Сергій, директор з маркетингу «Арт-завод Платформа» так прокоментував участь в благодійному фестивалі:

– У сучасному світі, де так стрімко розвиваються технології, ми не повинні забувати про тих, хто їх створює. Важливо, як і допомагати іншим людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, так і займатися собою, щоб зробити життя осмисленiшим. Команда «Арт-завод Платформа» завжди намагається реалізовувати проекти, що мають соціальну значимість і саме тому ми раді, що стали повноцінними партнерами Charity Weekend. Здоровий день з Машею Єфросiніною і будемо раді бачити всіх у нас в гостях 10 вересня».

Радься з фахівцями

Особлива гордість організаторів «CHARITY WEEKEND. Здоровий день» – це зона медконсультації.

Протягом усього «Здорового дня» близько десяти професійних лікарів розповідатимуть і показуватимуть всім бажаючим, як зберегти здоров’я сім’ї. Гості зможуть отримати консультацію різних фахівців – від офтальмолога до гастроентеролога. Зробити кардіограму, УЗД серця і навіть анонімний тест на ВІЛ. Прослухати лекції про першу допомогу при різних нещасних випадках. Почути поради фахівців на тему «Як говорити з дитиною про секс». І все це входить у вартість вхідного квитка на подію.

Їж смачно і корисно

– Цього року ми зібрали кращих столичних виробників здорових страв і продуктів, – розповідає Маша Єфросініна. – І якщо раніше це були легкі перекуски, то тепер наші гості зможуть повноцінно пообідати. При цьому що б вони не вибрали – це буде корисна їжа.

Приводь дітей

Для них під час «CHARITY WEEKEND. Здоровий день» працюватиме парк розваг.

Дитячі майстер-класи, роботи, фото-зона, гігантські розмальовки, басейн з кульками, батут, пазли, ігри в професії, аквагрим, міні-футбол та розіграші подарунків – можна залишити дитину на весь день, і їй не буде сумно. Крім аніматорів, в парку розваг працюватимуть професійні няні. Так що за дітьми і доглянуть, і розважать, і навчать їх чомусь новому.

Приходьте всією родиною на «CHARITY WEEKEND. Здоровий день»! Проведіть час весело і з користю! 10 вересня, «Арт-завод Платформа», вул. Біломорська 1.

Всі гроші, виручені за вхідні квитки, підуть на закупівлю обладнання для надання реанімаційної допомоги маленьким пацієнтам інституту ім. М.Амосова.