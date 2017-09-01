Вчора, 31 серпня, в ефірі телеканалу СТБ стартував сьомий сезон найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі». Прем’єрний випуск став рекордним за всю історію проекту по двом аудиторіям. Частка першого епізоду проекту по аудиторії 14-49 (50+) склала 20,0%, що на 16% вище за частку старту минулого сезону. Охоплення по 4+ (вся Україна) склало 5,7 млн ​​чол.

Відрив від найближчого конкурента в слоті «Зважені та щасливі» – більш ніж удвічі.

За аудиторією 18-54 частка зросла на 17% в порівнянні з минулим роком і склала 18,6%.

Відрив від найближчого конкурента в слоті «Зважені та щасливі» по 18-54 (50+) склав більше 100%.

Нагадаємо, в сьомому сезоні проект «Зважені та щасливі» будуть рятувати не тільки здоров’я і тіла товстунів, а й сімейні відносини. Серед учасників, які тепер худнуть подружніми парами, Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим, а також Марта і Андрій Марнауз, знайомі глядачам по другому сезону шоу.

Тренери шоу – В’ячеслав і Марина Узелкові.

Ведуча – Аніта Луценко.

«Зважені та щасливі» – по четвергах о 20:00 на телеканалі СТБ.