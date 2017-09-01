Екс-суддя шоу «Х-фактор» Антон Савлепов і його гурт «Агонь» представили гаряче відео на пісню «Провоцируй». Кліп відтворює атмосферу підпільних турнірів. Протистояння двох дівчат на рингу знімалося протягом 30 годин, а заради яскравих образів рестлерш артисти обійшли усі секс-шопи Амстердама.

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Автором ідеї та кліпмейкером цього відео виступив Антон Савлепов, оператором – Микита Кузьменко.

«Я знімав гостросюжетну комедію і не вкладав у сюжет ніяких складних смислових або символічних хитросплетінь. Основне завдання кліпу – привернути увагу глядача і викликати легке збудження. Це, чистої води, розважальне відео», – зазначив Савлепов.



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За сюжетом найкращі з найгірших промоутерів – Кокаїновий Ковбой Савлепов і Блаженний Трюкач Боровський – погнали у бій дівчат з танцювального ескорту гурту.

Костя обійшов найкращі секс-шопи Амстердама, щоб знайти костюм для своєї бійцівської курочки, а рестлерша Антона занадто буквально сприйняла прохання «роздягайся».

Сам трек створювався у рамках проекту Pepsi Fuzz, саунд продюсером якого виступив Morphom.

Текст пісні

Мысль песни проста, но я скажу пару слов.

В этом клубе устроем ночь без тормозов.

Зажигай на танцполе, у тебя выходной.

В этот праздничный вечер повиси со мной.

Повиси со мной, повиси со мной.

Повиси па па па повиси со мной.

У тебя сегодня выходной до утра.

А потом ко мне домой, будем па-ра-ра.

Пара-ри-ра па-ра-ра, а пока танцуй.

И меня на па-ра-ра провоцируй.

Меня провоцируй. Меня провоцируй.

Это твой выходной, проведи его со мной.

И не надо быть другой, нам пора домой.

У тебя сегодня выходной до утра.

У тебя сегодня выходной, о

У тебя сегодня выходной, выходной.

У тебя сегодняо-о-у

Меня провоцируй. Меня провоцируй.

Провоцируй, провоцируй.

Безисходная тема предвещает финал.

Среди всех на танцполе я тебя узнал.

Если ты мне откажешь – предложу другой.

В этот праздничный вечер повисеть со мной.

А-А-АГОНЬ реп сделай громче этот трек!

Твой взгляд нож в сердце.

Любовь без коммерции, это агонь.

Повиси со мной это агонь.

Повиси со мной это агонь.

В клубе сегодня агонь повиси со мной.

У тебя сегодня выходной до утра

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