Екс-суддя шоу «Х-фактор» Антон Савлепов і його гурт «Агонь» представили гаряче відео на пісню «Провоцируй». Кліп відтворює атмосферу підпільних турнірів. Протистояння двох дівчат на рингу знімалося протягом 30 годин, а заради яскравих образів рестлерш артисти обійшли усі секс-шопи Амстердама.
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Автором ідеї та кліпмейкером цього відео виступив Антон Савлепов, оператором – Микита Кузьменко.
«Я знімав гостросюжетну комедію і не вкладав у сюжет ніяких складних смислових або символічних хитросплетінь. Основне завдання кліпу – привернути увагу глядача і викликати легке збудження. Це, чистої води, розважальне відео», – зазначив Савлепов.
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За сюжетом найкращі з найгірших промоутерів – Кокаїновий Ковбой Савлепов і Блаженний Трюкач Боровський – погнали у бій дівчат з танцювального ескорту гурту.
Костя обійшов найкращі секс-шопи Амстердама, щоб знайти костюм для своєї бійцівської курочки, а рестлерша Антона занадто буквально сприйняла прохання «роздягайся».
Сам трек створювався у рамках проекту Pepsi Fuzz, саунд продюсером якого виступив Morphom.
Текст пісні
Мысль песни проста, но я скажу пару слов.
В этом клубе устроем ночь без тормозов.
Зажигай на танцполе, у тебя выходной.
В этот праздничный вечер повиси со мной.
Повиси со мной, повиси со мной.
Повиси па па па повиси со мной.
У тебя сегодня выходной до утра.
А потом ко мне домой, будем па-ра-ра.
Пара-ри-ра па-ра-ра, а пока танцуй.
И меня на па-ра-ра провоцируй.
Меня провоцируй. Меня провоцируй.
Это твой выходной, проведи его со мной.
И не надо быть другой, нам пора домой.
У тебя сегодня выходной до утра.
У тебя сегодня выходной, о
У тебя сегодня выходной, выходной.
У тебя сегодняо-о-у
Меня провоцируй. Меня провоцируй.
Провоцируй, провоцируй.
Безисходная тема предвещает финал.
Среди всех на танцполе я тебя узнал.
Если ты мне откажешь – предложу другой.
В этот праздничный вечер повисеть со мной.
А-А-АГОНЬ реп сделай громче этот трек!
Твой взгляд нож в сердце.
Любовь без коммерции, это агонь.
Повиси со мной это агонь.
Повиси со мной это агонь.
В клубе сегодня агонь повиси со мной.
У тебя сегодня выходной до утра
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