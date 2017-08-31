Телеканал СТБ / Як зробити оригінальний букет на 1 вересня

Як зробити оригінальний букет на 1 вересня

Телеканал СТБ

1 вересня – важливий день в житті кожного школяра. Форма відпрасована, банти і краватки чекають свого «зоряного часу», залишилося лише купити гарний букет для улюбленої вчительки. Але не кожна дитина хоче стояти на лінійці зі звичайними квітами, тому батькам доводиться вигадувати і навіть самим створювати оригінальні букети на 1 вересня. Як це зробити в домашніх умовах – читайте в матеріалі.aa7bb133-c5d1-4064-9072-4c97ba9161d4Існують букети з льодяників, шоколаду, овочів, серветок, дроту, кульок і звичайно ж живих квітів. Приносять їх в цікавих вазах з кольорових олівців або в оригінальних коробочках. Але все ж є певні нюанси такого новаторського підходу, які потрібно враховувати.

Основні поради щодо букету на 1 вересня

  • Букет для першокласника не повинен бути об’ємним і важким. Вашій дитині належить вистояти 30 хвилин або більше на урочистій лінійці, тримаючи ваш твір мистецтва в руках. Що стосується вибору квітів, то гладіолуси точно брати не варто. Такий букет закриє собою малюка.
  • Для молодої вчительки краще вибрати невеликі квіти у пастельній гамі.
  • Для вчителя з великим педагогічним стажем підійде яскравий букет з великими квітами – хризантемами або жоржинами.
  • Варто врахувати і вік дитини. Маленький букетик підходить першокласникам, в руках же старшокласників він буде виглядати безглуздо.
  • Щоб букет не бруднив руки – оберніть його в пакування.
  • Польові квіти прекрасні своїм ароматом, але також вони можуть спровокувати алергічну реакцію.
  • При виборі або самостійному складанні букета, зверніть увагу на його міцність. Якщо розсиплеться, буде ніяково.
  • Хочете, щоб живі квіти довго залишалися свіжими – придбайте спеціальну флористичну губку (піафлор), потім помістіть всю конструкцію в кошик.

«Солодкий букет» – хіт сезону. У нашому випадку, з тюльпанів. Виглядає він незвично, відразу і не здогадаєшся, що всередині заховані солодощі.664414552

Вам знадобиться:

  • різнокольорові шматочки тканини, пропонуємо взяти білі і рожеві
  • дріт або шпажки
  • ножиці
  • скотч
  • фетр або будь-яка інша щільна тканина зеленого кольору
  • стрічки зеленого кольору, бажано в тон з щільною тканиною
  • шоколадні цукерки (краще вибрати овальної форми)

Тепер наберіться терпіння, можливо у вас не відразу вийде акуратно загорнути цукерки в тканину, щоб вони були схожі на квітку. Головне – щире бажання зробити гарний і незвичайний подарунок.SONY DSC

Солодкий букет тюльпанів – крок за кроком:

  • Ситець нарізати на квадратики однакового розміру – стільки, скільки квітів у вашому букеті. У кожен з них загорніть цукерку. Шпажку просуньте крізь цукерку і зафіксуйте біля основи скотчем. В результаті повинен вийти бутон тюльпана на довгому стеблі, в квітці якого захована цукерка.
  • Шпажку оберніть зеленою стрічкою та зафіксуйте зверху і знизу скотчем.
  • Залишилося додати листочок. Його виріжте з зеленого фетру або будь-якої іншої тканини, яка добре тримає форму і закріпіть на стеблі скотчем.
  • Аналогічним способом зробіть ще кілька квіток, складіть їх у букет і перев’яжіть красивим бантом або стрічкою. Можна загорнути букет в спеціальну сітку для флористики, прикрасити метеликами, сонечками або намистинками.

Бажаємо вам і вашому малюкові приємного знайомства зі світом знань. Нехай навчання буде легким, приємним і захоплюючим.