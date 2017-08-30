Нещодавно на СТБ відбулася прем’єра серіалу «Тато Ден». Яскраві герої вже встигли завоювати увагу багатьох телеглядачів. Сьогодні ми познайомимо вас ближче з одним з них – Стасом Тікуновим – веселим барменом, який несподівано зустрічає своє кохання.

Стас, розкажіть трохи про себе. Як ви прийшли в акторську професію, чи є у вашій родині актори?

У моїй родині немає акторів. Я, можна сказати, першопроходець в цьому плані. Але, наскільки мені відомо, моя бабуся розповідала, що мій пра-пра-прадід був при царському дворі блазнем. П’ять поколінь назад в нашій родині таки був артист. Я твердо запам’ятав цю цифру. Хоча в дитинстві, до 10 класу, я хотів стати лікарем – хірургом, я навіть в школі науково-практичну конференцію захищав з хірургії, і посів третє місце.

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Але якось хресний дістав мені путівку до дитячого табору, і на той момент там був вожатим наш режисер дитячої театральної студії – Ігор Миколайович Лавров. Після зміни він запросив мене до себе у студію, просто подивитися, і, якщо захочу, – взяти участь. І так вийшло, що я кілька років грав у дитячому обласному театрі. Так я зрозумів, що хочу стати актором. Однак вступити вийшло тільки з другого разу.

Коли з першої спроби не вступили, не засмутилися? Не зневірилися?

Я не засмутився, більше засмутилися мої батьки. Хоча спочатку вони були взагалі проти того, чим я займаюся, забороняли мені ходити до це «закладу», як вони висловлювалися, щоб я не займався тим, що, на їх думку, не потрібно «чоловікові», сподівалися, що я все-таки виберу «чоловічу» професію. Але характер у мене такий, що, якщо я чогось хочу, я цього досягаю. Я буду ходити, мучитися, але обов’язково свого доб’юся. Я хотів вступити – я вступив. Я потрапив до чудового майстра – Віктора Івановича Коршунова. У нього була приголомшлива команда і я вдячний їм – вони багато в мене вклали.

А зараз батьки змирилися з вашим вибором?

Так, зараз вони мною пишаються.

Ви працюєте у театрі, наскільки складно поєднувати театр і кіно?

Було, звичайно, важко зробити вибір між театром і кіно, але я підійшов до художнього керівника і попросив поєднати цю справу. Ми у театрі ставимо «День опричника» Сорокіна, йде репетиційний процес, важкий, цікавий і мені там все дуже подобається. Але я репетирую, репетирую і розумію, що мені потрібно і сюди потрапити, і на «Тато Ден». Тому що, судячи з пілота – вийшла дуже цікава історія. Я, хай вибачать мене продюсери, показав його декільком близьким людям, і вони сказали: «А коли буде продовження?». Вони настільки зацікавилися цією історією, вона настільки проста і настільки сучасна, і одночасно наскільки складна у якихось своїх проявах, що я реально зачепився за цей проект. І я просто ризикнув, підійшов до Марка Анатолійовича, пояснив всю ситуацію. Я сказав, що це дуже цікаво. А він каже: «Так, будь ласка!». Без всяких питань, без всяких обхідних шляхів, якщо треба – будь ласка.

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Наскільки я знаю, вас чекали у цьому проекті. Практично, до останнього сподівалися, що у вас вийде взяти у ньому участь…

Ви знаєте, я влетів у останній вагон. Я, коли дізнався, що мене відпустили, відразу ж помчав до агента, влітаю у офіс і кажу: «Ми їдемо!». Подзвонили до Києва, а у цей момент якраз була нарада з приводу затвердження іншого артиста, і продюсер вже у Москві все підписував на ОРТ… Йому подзвонили з Києва і сказали, що Тікунов з нами. Ви не жартуйте? Ні! Це не жарт! Він сидить тут переді мною. А за тиждень я вже прилетів до Києва на репетицію трюків з пляшками і підготовку до зйомки.

Існує стереотип, що молодий хлопець навряд чи може щиро і надовго покохати жінку набагато старшу, та ще й з трьома дітьми. Ця історія зможе переконати у протилежному?

Звичайно! Заради цього ми й знімаємо це кіно. У мене є знайомий, у якого дівчина старша за нього на 18 років – у них справжні почуття, щире кохання. Звичайно, я не знаю всієї історії, але наскільки бачу, у них дуже щирі стосунки.

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А ви, коли прийняли рішення зніматися у цьому фільмі, спілкувалися з ними на цю тему, запитували, з якими труднощами і реакціями їм доводиться стикатися?

Знаєте, якщо думати про те, як на тебе дивляться і що про тебе думають – в житті нічого не вийде. Ми дуже багато клеїмо на себе ярликів… А найцікавіше, що якби ми не замислювалися, що подумають батьки, що скажуть друзі, як відреагує керівництво – ми були б щасливі. Адже все на авантюрах в нашому житті будується, всі події трапляються раптово. Якщо ми плануємо, продумуємо, виходить якось неповноцінно, а якщо ми кидаємося в події, робимо щось понад свої сили, ми себе настільки розкриваємо, настільки свій потенціал розширюємо, що, мені здається, гори можна зрушити.

Який Ден вам ближче: безтурботний і веселий або ж Ден, який приміряє на себе роль батька і супутника зрілої жінки?

Мені цікаво грати стан переходу з одного віку у інший. Ось ця тонка грань переключення – вона найцікавіша. І взагалі найцікавіше у театрі і у кіно – це подія, яка відбувається. Коли йде рівне життя, ми дивимося: так-так, впізнається, так цікаво… А ось поневіряння, пошук чогось нового, боротьба з самим собою – ось це дійсно чіпляє.

А ось особисто ви, як Стас Тікунов, на якому відрізку зараз перебуваєте?

Я, напевно, перебуваю в другій половині – я дорослий чоловік, як я думаю. Але іноді в мені прокидається дитина, і я поводжуся зовсім безтурботно. Це, напевно, і є той саме стан радості, коли вiдчуваємо себе природно і не замислюємося, як на нас подивляться, що про нас подумають. Але у більшості своїх проявів я поводжуся як чоловік. Намагаюся, принаймні бути чоловіком, і більше робити, ніж базікати.

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Серіал «Тато Ден» знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить до All3media group.