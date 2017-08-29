Телеканал СТБ спільно з FILM.UA розпочали зйомки багатосерійної костюмованої драми «Кріпачка». Зйомки будуть продовжуватись більше року та пройдуть у найбільш мальовничих куточках України: садибі Чечеля (с.Самчики, Хмельницька область), замку Вишневецьких (Тернопільська область), палацо-парковому ансамблі «Качанівка» (Чернігівська область), музеї ім. Пирогова у Вінниці, Житомирській обласній філармонії та ін.

«Ідею костюмованої драми виношували давно. Якщо подивитись на успішні серіали останніх років, то запит на такі проекти достатньо високий. Це явище, яке неможливо ігнорувати. Люди люблять дивитись гарні костюмовані історії, де є пристрасть, інтриги, сльози та кохання. Ти наче переносишся в іншу, страшенно гарну епоху. Події відбуваються у 19 столітті. Наша історія – це час неймовірного вбрання: об’ємні сукні, на які використовували кілометри тканини, рюші, мереживо, банти… Такі історії – це завжди красиво, це завжди про кохання, шляхетність, про боротьбу піднесеного з низьким та негідним», – коментує креативний продюсер та автор ідеї Тала Пристаєцька.

У серіалі «Кріпачка» розповідається історія 18-річної Катерини. Вона гарна, розумна та за велінням своєї хрещеної мами вихована як шляхетна панянка, але для всього світу Катерина – лише чужа власність, кріпосна найбагатшого поміщика у Ніжині Червинського. У боротьбі за свою свободу та право бути щасливою їй доведеться пережити смерті найближчих людей, стати власністю жінки, яка її ненавидить та мріє вбити, вижити під час народного повстання, врятуватись від переслідувань маніяка в лякаючому світі київських борделів і знову та знову бігти від того, хто хоче отримати її більш за все на світі. Що чекає Катерину у кінці такого страшного та виснажливого шляху до свободи?

«У нас задіяно багато відомих акторів, яких український глядач уже знає та любить, але в нашій історії побачить с іншого боку. Наприклад, чудовий український актор Марк Дробот. У багатьох серіалах він грає негативних персонажів. Але в «Кріпачка» у Марка буде велика цікава роль з глибокими переживаннями, де він абсолютно не буде схожий на того героя, яким глядач звик його сприймати», розповідає Тала Пристаєцька.

В ролях: Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав Боклан, Ольга Сумьска, Марк Дробот, Олеся Жураковська, Михайло Гаврилов, Ксенія Мішина та інші.

Режисери: Фелікс Герчиков, Максим Литвинов

Оператори-постановники: Сергій Ревуцький, Олексій Ламах

Художники-постановники: Олександр Батенев, Олеся Трофименко

Художник по костюмам: Дмитро Курята

Художник по гриму: Ліліана Хома

Сценарна група: Ольга Кржечвська, Тала Пристаєцька, Вікторія Аджаві, Валентина Шевяхова, Світлана Цівінська, Анатолій Руденко, Емін Бекір-Заде, Альбіна Ільченко, Ірина Пименова.

Продюсерська група: Максим Литвинов, Андрій Різванюк, Наталія Нікіфорова

Креативний продюсер: Тала Пристаєцька

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