Найпривабливіший суддя «Х-фактор»-8 і один з найпопулярніших українських артистів – Олег Винник закрив легендарний Сорочинський ярмарок. Тисячі глядачів співали його хіти «Щастя» та «Ніно», і навіть влаштували флешмоб на честь артиста.

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Протягом шести днів гості знайомилися з роботами народних майстрів. Також на головній сцені Національного Сорочинського ярмарку 2017 виступили популярні українські виконавці. Урочисте закриття заходу організатори довірили народному улюбленцю, а тепер ще й новому судді вокального шоу «Х-фактор» -8 – Олегу Виннику.

Кілька десятків тисяч глядачів заспівали разом з Олегом Винником його головні хіти. Під час виконання композиції «Ніно» на площі перед сценою не залишилося жодної людини, яка не підспівував б строчки улюбленої композиції. Публіка не тільки продемонструвала відмінне знання пісень артиста, а й влаштувала імпровізований флешмоб – з вогнями і танцями.

«Я бажаю нашій країні великого людського багаторічного нескінченного щастя!» – звернувся до присутніх Винник.

Не пропустіть прем’єру восьмого сезону шоу «Х-фактор» вже цієї суботи, 2 вересня, о 19:00!