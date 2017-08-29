Сьогодні, 29 серпня 2017 святкується Третій Спас, який також називають Горіховим або Хлібним. Він замикає двотижневий Успенський піст. Існує безліч прикмет, звичаїв, традицій, а також заборон пов’язаних з цим днем. Що не можна робити на Горіховий Спас 2017, а також що обов’язково потрібно зробити в цей день читайте в нашому матеріалі.

29 серпня православні віруючі відзначають останній Спас року. У народі це свято називають Горіховим або Хлібним. Назви пов’язані з тим, що саме в цю пору року люди зазвичай починали збір горіхів, а з свіжозібраної пшениці господині випікали хліб, що був головною стравою свята. Однак, цей Спас має й третю назву – Полотняний. У народі говорили: «Перший Спас – на воді стоять, другий Спас – яблука їдять, третій Спас – на горі полотна продають». Звідси і назва.

Традиції Третього (Горіхового) Спаса:

За традицією в цей день з ліщини заготовляли віники для лазні. Вважалося, що з їх допомогою можна було вилікувати навіть серйозні хвороби. Однак сушити ці віники потрібно далеко від інших, інакше вони можуть втратити цілющі властивості.

У багатьох містах організовувалися ярмарки, де продавали домоткані полотна. Крім того, торгівля в цей день обіцяє бути особливо сприятливою.

Для пробного збору врожаю, в цей день, в ліс посилали старшу жінку. Саме зібрана нею кількість горіхів, служила мірою для інших збирачів.

На Хлібний Спас прийнято влаштовувати сімейну вечерю, головною стравою якої є свіжоспечений хліб, який згідно повір’ям принесе здоров’я членам родини і достаток дому.

Як і в інші релігійні свята, обов’язковим вважається молитва і відвідування богослужінь

Згідно повір’ям, в цей день горіх має магічні властивості. З горіхової шкаралупи можна зробити настоянку, яка буде допомагати від хвороб протягом усього року.

За традицією, в цей день прийнято освячувати горіхи і заздалегідь приготований з борошна свіжого врожаю хліб.

Що не можна робити на Горіховий Спас

У цей день не можна сваритися і бажати комусь зла. Кажуть, що неприємності, які побажаєш іншим, повернуться тобі сторицею.

29 серпня не прийнято відмовляти в їжі бідним і мандрівним.

Не можна відмовлятися від роботи. З давніх часів Хлібний Спас був днем ​​збору врожаю перед прийдешньою взимку.

Вважається, що в цей день в лісі бродить нечиста сила, тому вкрай не рекомендується ходити в ліс без оберега.

Прикмети і повір’я.

Багато горіхів на Спас – через рік запасешся хліба про запас.

Третій Спас на полотні, а хлібець на току.

Коли хороший Третій Спас – взимку буде квас.

Третій Спас запитає вас: хліб жали, або в тіні пролежали.

У народі говорили:

Після Успіння прийшло – сонце на осінь пішло.

Ластівки відлітають три рази, в три Спаса.

Якщо журавель відлітає до Третього Спасу, то на Покров буде морозно, а немає – так і зима почекає.

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