Прем’єра: серіал «Тато Ден» виходить на телеекрани!

Вже сьогодні, 28 серпня, о 19:00 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Тато Ден». З понеділка по п’ятницю, затамувавши подих, глядачі стежитимуть за розвитком простої, але дуже оригінальної історії!

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За сюжетом 24-річний пестунчик долі закохується в бізнес-леді. Незабаром герой дізнається, що кохана старша за нього на 15 років. Більш того, у неї є троє дітей! Вони познайомилися при нестандартних обставинах, але з цілком стандартним продовженням: побачення, секс, ніяких зобов’язань… Це повністю влаштовує обох до того моменту, доки Ден раптом не усвідомлює, що по вуха закохався. Але чи зможе головний герой стати вітчимом для трьох дітей Тіни? Як бути з їхньою бабусею, яка негайно зненавиділа «молокососа»? Якою буде реакція близьких Тіни на такий очевидний мезальянс? І що відчує головна героїня, в один прекрасний день дізнавшись, що мати Дена була її шкільною подружкою?

У ролях: Наталя Ноздріна, Стас Тiкунов, Людмила Загорська, Тетяна Орлова, Олексій Щуплєцов, Дар’я Трегубова, Микита Тарасов, Лаша Рамішвілі, Олексій Нагрудний, Катерина Вайвала, Олеся Гайова, Ярослава Гуменюк, Вероніка Лук’яненко, Євген Лебедин.

Режисери: Христина Сиволап, Ірина Громозда

Оператори: Олексій Назарук, Сергій Крутько

Продюсери: Віктор Мирський, Андрій Ризванюк

Креативнi продюсери: Олеся Лук’яненко, Олексій Сахалтуєв

Дивіться трейлер серіалу «Тато Ден»!

А також не пропустіть прем’єру вже сьогодні, о 19:00, на СТБ!

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Серіал знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить до all3media group».