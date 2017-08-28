MELOVIN – переможець шостого сезону шоу «Х-фактор» – представив нову пісню під назвою «Hooligan». Усього лише за добу після прем’єри трек встиг підкорити вершину iTunes Україна, посівши перше місце.
За короткий термін новий хіт MELOVIN став найпопулярнішим на iTunes Україна. Цією новиною Костя Бочаров поділився на своїй сторінці в Instagram. Як зазначає сам співак, пісня була створена спільно з британською командою хітмейкерів і не схожа на попередні роботи артиста.
«Ми змогли створити цікаву колаборації нашої команди BIG HOUSE MELOVIN спільно з київським саундпродюсером Ruzhynski і лондонською командою авторів, які свого часу працювали з Amy Winehouse, Hurts, Lana Del Rey, Leona Lewis, DJ Tiesto. Головним співавтором пісні «Hooligan» став Ashley Hicklin, творець відомого у всьому світі хіта DJ Tiesto – On My Way. Сподіваюся, нам вдалося створити пісню, гідну не меншої уваги»
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Здивував переможець «Х-фактор» -6 і змістовим наповненням пісні. За його словами, трек «Hooligan» – це історія про відносини, які з самого початку приречені не на «Happy end», які вбивають зсередини кожного партнера і приносять тільки біль. «Твоє серце буде розбите, і ти повинна знати про це зараз, на самому початку нашої з тобою історії, – цитує рядки з пісні MELOVIN. – Я думаю, багато проходили через такі відносини. Коли розумієш, що рано чи пізно вони закінчаться, але не можеш взяти і піти від людини».
А ось і слова нового хіта від MELOVIN
Пісню «Hooligan» ви можете прослухати і придбати тут:
iTunes: https://itunes.apple.com/ru/album/hooligan-single/id1273721943?l=en
Google Play: https://play.google.com/store/music/album/M%C3%89LOVIN_Hooligan?id=B2lsrfaqvtevsllylx2jevcb6p4&hl=ru