Режисер серіалу: «Тато Ден» – дуже оригінальна історія

Вже у понеділок, 28 серпня, о 19:00 на СТБ, відбудеться прем’єра багатообіцяючого українського серіалу «Тато Ден». Ми вже ділилися з читачами веселим трейлером, а також ексклюзивними фотографіями зі зйомок. Ще більше про новий проект розповіла Ірина Громозда – режисер однієї зі знімальних груп серіалу.

Яка у вас була реакція, коли вам запропонували знімати проект «Тато Ден»? Чи були якісь побоювання, хвилювання, переживання? Як ви з ними впоралися?

Хвилювання є завжди – це складова частина будь-якого творчого процесу. Це певний адреналін, за яким дуже сумуєш, коли проект закінчується. А єдиний спосіб впоратися – бути собою. Це непросто, але життєво важливо.

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Іра, про що для вас ця історія?

Про кохання і про іронічне ставлення до свого віку. Погляд на певні аспекти стосунків, які складаються між нашими героями, у яких відчутна різниця у віці. Адже людина так влаштована – вона постійно розмірковує про різні речі, ставить перед собою питання…

«Тато Ден» – це все-таки більше драма чи комедія?

Все залежить від світовідчуття глядача. Особисто я обожнюю фільми, дивлячись які ти думаєш: ну ось сміятися мені чи плакати? Це тонка грань і сподіваюся, що ми її намацали.

Ви знімаєте адаптацію новозеландського формату. Перед стартом зйомок ви дивилися оригінальну версію? Наскільки наша версія відрізнятиметься від оригіналу?

Так, дивилася. У них вийшло класне кіно. Хоча використовували вони прості прийоми. Та й грошей, мабуть, небагато у них було. Цьому варто повчитися. А на рахунок відмінності… Звичайно, будуть. Адже на папері – лише скелет, а м’ясо ми нарощували самі.

Далеко не завжди текст органічно поєднується з актором та сценою, чи дозволяєте ви, як режисер, акторам імпровізувати, вносити правки до своїх реплік?

Зазвичай я «за» імпровізації, тому що органіка актора часто диктує більше правди, ніж сценарист, який знаходиться далеко. Але в даному випадку я настільки закохана в текст, він настільки добре лягав, а актори рідко говорили, що не можуть з якихось причин його відіграти, що ми практично нічого не змінювали і не переписували. Мені подобається, як відбулася адаптація, вона дуже талановито зроблена. Було дуже смішно та потрапляло до самого серця. Адже це важко адаптувати чужий проект, зберегти канву і водночас зробити його близьким, зрозумілим і смішним для нас.

Дуже важлива роль в проекті відведена дітям

Ох, це наші улюбленці!

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Як працювалося з ними, адже не секрет, що зйомки з дітьми і тваринами – найскладніші?

Так, я перша про це сказала і видихнула з полегшенням, коли дізналася, що у мене не так багато подібних сцен. Але згодом, я вам скажу, що наш Женя (Єлисей) за рівнем професіоналізму дасть фору багатьом. Він настільки чітко все запам’ятовує і фіксує, що нам вистачає 1-2 дублів, щоб його зняти. Крім того, всі на майданчик приходять підготовлені, спасибі за це батькам, видно, що вони працюють вдома, і діти приходять налаштовані, ніколи не плачуть та не вередують. Ставлення до них на майданчику, як до дорослих, ніхто не робить знижки на вік.

Як гадаєте, чим, в першу чергу, серіал зачепить глядача: своєю темою, гумором, грою акторів…

Всім зачепить. «Тато Ден» – дуже оригінальна історія, яка може бути цікава багатьом. Вона легка і щира. Вона не прив’язана до наших реалій. Адже це важливо, щоб історія, в принципі, могла існувати поза часом. Це як з «Друзями» – я дивлюся 10 сезонів протягом 10 років, і вони актуальні завжди, тому що піднімають питання і теми, що не чіпляючись до подій, які відбувалися навколо в той час. Сподіваюся, ми рухаємося в цьому ж напрямку.

Дивіться прем’єру серіалу «Тато Ден» вже у понеділок, 28 серпня, о 19:00 на СТБ!

Серіал «Тато Ден» знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить до All3media group.

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