Суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських дивує не тільки своїм талантом і красою, а й загартуванням. Звідки у тендітної така сила волі – загадка! За тим, як Настя працює над собою, спостерігає вся країна! Без краплі сором’язливості співачка веде блог, у якому розповідає, як правильно харчуватися, займатися спортом і, звичайно ж, розкриває секрети своєї бездоганної зовнішності. Детальніше – у нашому матеріалі.

Публикация от Настя Каменских (@nkblog) Июл 3 2017 в 2:37 PDT

Дивіться також підбірку найніжніших фото Насті Каменських На сторінці у соціальній мережі Instagram під назвою nkblog і на однойменному YouTube-каналі Настя Каменських ділиться подробицями зі свого життя з користувачами мережі. Тут вона також розповідає про свої досягнення у спорті. Як худне зірка і які вправи робить Настя Каменських, щоб виглядати ідеально – дивіться просто зараз!

Публикация от Настя Каменских (@nkblog) Июн 9 2017 в 10:39 PDT

Настя не забуває ділиться і фотозвітами з тренувань.

Публикация от Настя Каменских (@nkblog) Май 31 2017 в 2:07 PDT

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Публикация от Настя Каменских (@nkblog) Авг 21 2017 в 10:28 PDT

Публикация от Настя Каменских (@nkblog) Авг 1 2017 в 10:54 PDT

Публикация от Настя Каменских (@nkblog) Июл 29 2017 в 2:23 PDT

До слова, один з нещодавніх випусків блогу Насті Каменських також був присвячений проекту «Х-фактор»-8 і всьому, що відбувається за лаштунками шоу.

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