Суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських дивує не тільки своїм талантом і красою, а й загартуванням. Звідки у тендітної така сила волі – загадка! За тим, як Настя працює над собою, спостерігає вся країна! Без краплі сором’язливості співачка веде блог, у якому розповідає, як правильно харчуватися, займатися спортом і, звичайно ж, розкриває секрети своєї бездоганної зовнішності. Детальніше – у нашому матеріалі.
Дивіться також підбірку найніжніших фото Насті Каменських На сторінці у соціальній мережі Instagram під назвою nkblog і на однойменному YouTube-каналі Настя Каменських ділиться подробицями зі свого життя з користувачами мережі. Тут вона також розповідає про свої досягнення у спорті. Як худне зірка і які вправи робить Настя Каменських, щоб виглядати ідеально – дивіться просто зараз!
Настя не забуває ділиться і фотозвітами з тренувань.
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До слова, один з нещодавніх випусків блогу Насті Каменських також був присвячений проекту «Х-фактор»-8 і всьому, що відбувається за лаштунками шоу.
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