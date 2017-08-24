День Незалежності України – це особливе свято для нашої країни. Телеканал СТБ підготував 5 фільмів в рамках проекту «День Незалежності. Нескорені». Кожен з них розповідає історію різних епох, але мета одна – згадати героїв нашої країни, які доклали зусиль для свободи і захисту України. Дивовижні історії сміливих і благородних людей ви можете подивитися у нас на сайті.

«День незалежності. Григорій Піпській» – фільм, присвячений 20-річному герою Крут Григорію Піпському, який був розстріляний більшовиками.

Режисер: Анатолій Григор’єв

У ролях: Олег Коркушко, Ксенія Данилова

Сценарій: Ольга Кржечевська

«День незалежності. Родина Бунь» – історія родини Бунь, де батько, мати і син під час Великої вітчизняної війни боролися за свободу України кожен по-своєму. Батько воював і загинув в рядах Червоної Армії, мати працювала секретарем «Союзу українок», найбільшої жіночої організації Галичини, а 16-річний Михайло був затятим прихильником антирадянської пропаганди, за що його засудили до довічного ув’язнення.

Режисер: Юлія Павлова

У ролях: Олександр Рудинський, Наталя Бузько, Михайло Бунь

Сценарій: Юлія Терещенко

«День незалежності. Василь Стус» присвячений українському поету дисиденту Василю Стусу і розповідає про життя поета, який через свої політичні переконання про необхідність збереження і розвитку української культури піддавався репресіям все життя.

Режисер: Антон Щербаков

В ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Станіслав Боклан, Левко Лук’яненко

Сценарій: Тетяна Висоцька, Сергій Стеценко

Документальний фільм «День незалежності. Віктор Чміленко» розповідає про героя Небесної сотні, загиблого на Інститутській під час рятування своїх поранених соратників.

Режисер: Ніна Мазурова

Сценарій: Аліна Барковська

Заключним фільмом спецпроекту стане історія донецького «кіборга», убитого в полоні – «День незалежності. Ігор Брановицький».

У фільмах знялися: Станіслав Боклан, Ахтем Сеітаблаєв, Наталя Бузько, Левко Лук’яненко, Михайло Бунь та ін.

Режисер: Євген Степаненко

Сценарій: Жанна Довгич