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Підбірка найніжніших фото Насті Каменських

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Найчарівніша суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських любить експериментувати. Співачка часто постає перед шанувальниками у різних образах і не забуває ділитися своїми фотолуками з підписувачами у соціальних мережах. А найніжніші знімки – дивіться у нашій фотодобірці.

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