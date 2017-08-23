Найчарівніша суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських любить експериментувати. Співачка часто постає перед шанувальниками у різних образах і не забуває ділитися своїми фотолуками з підписувачами у соціальних мережах. А найніжніші знімки – дивіться у нашій фотодобірці.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 22 2017 в 3:00 PDT

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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 19 2017 в 12:12 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 14 2017 в 11:06 PDT

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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 1 2017 в 5:01 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Июл 13 2017 в 4:46 PDT

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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Июл 4 2017 в 6:15 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Июн 1 2017 в 5:17 PDT



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