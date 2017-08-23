Найчарівніша суддя «Х-фактор»-8 Настя Каменських любить експериментувати. Співачка часто постає перед шанувальниками у різних образах і не забуває ділитися своїми фотолуками з підписувачами у соціальних мережах. А найніжніші знімки – дивіться у нашій фотодобірці.
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