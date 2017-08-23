Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня українці щорічно відзначають День прапора України. Це свято присвячене одному з офіційних державних символів. Історію виникнення свята, а також значення його кольорів читайте в нашому матеріалі.

Історія Національного Дня прапора України

Спочатку, День Державного прапора святкувався тільки в столиці. Кияни відзначали його 24 липня, адже саме в цей день в 1990 році один з національних символів вперше піднявся над Київською міською адміністрацією. По всій Україні це свято почали відзначати тільки в 2009 році, коли Віктор Ющенко вніс зміни, після яких було офіційно засновано церемонію підняття прапора по всій країні.

Незважаючи на те, що офіційна символіка в Україні з’явилася лише в 1992 році, існує чимало легенд, пов’язаних з державним прапором. Одна говорить, що синьо-жовтий прапор подарувала українцям Галичини австрійська імператриця. Згідно іншої, нинішній варіант прапора неправильний, адже спочатку жовта смуга була зверху, а синя – знизу, що на відміну від нинішнього варіанту, повністю відповідало законам геральдики. І таких легенд ще багато. Крім того, обидві основні версії, часто є темою для суперечок. Існує безліч різних підтверджень обом легендам, що не дає зрозуміти, котра з версій дійсно правдива.

Значення кольорів прапора України.

Згідно з Конституцією, український прапор – це прямокутне полотно з двох горизонтальних смуг однакового розміру, синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.

Існує популярне тлумачення, згідно якого синій колір символізує ясне небо, а жовтий стиглі пшеничні поля. Саме це пояснення сприяло популяризації прапора в Придніпров’ї на початку XX століття. Однак існують і інші трактування колірної гами Українського прапора.

Хтось каже, що національний прапор України – символ двох головних стихій: води і вогню. З більш релігійної точки зору синій колір – божа сила, а жовтий це віра. Існує ще й сакральна версія тлумачення колірної гами, відповідно до якої, жовтий – це сонячне, вогненне і творчо-активне божественне начало, а синій – щось консервативне, пасивне, що вимагає активізації.

Однак найбільш поширеним є все ж перший варіант.

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