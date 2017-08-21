«Вікна-новини» змінюють час виходу в ефір

З 28 серпня інформаційний випуск «Вікна-новини» змінює час виходу. Тепер дізнавайтеся найгарячіші новини не о 18:00, а о 17:30.

Вперше інформаційний випуск «Вікна-новини» вийшов 4 вересня 1995 року. Протягом 22 років програма показувала найактуальніші і важливі новини не тільки нашої країни, а й усього світу. За цей час глядачі побачили безліч спецпроектів і прямих включень з найгарячіших точок. З 28 серпня свіжі новини ви зможете дізнаватися ще раніше! Адже тепер час виходу в ефір буде не о 18:00, а о 17:30!

Не пропустіть інформаційну програму «Вікна-новини» з улюбленими ведучими – Юлією Янчар, Вітою Євтушіною, Ольгою Кучер, Тетяною Висоцькою та всією командою новин телеканалу СТБ.

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