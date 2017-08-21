Щоб зрозуміти душу народу, достатньо зазирнути в його очі. У 2013-му «Вікна» об’єднали тисячі фотографій українок, аби побачити єдине обличчя України. За чотири роки важких випробувань продовжили експеримент, щоб зрозуміти як події у країні відобразились на людях. До Дня Незалежності «Вікна-новини» на СТБ покажуть унікальний спецпроект кореспондента Сергія Стеценка «Обличчя України».

Які внутрішні зміни стоять за зовнішньою трансформацією, глядачі СТБ дізнаються в спецпроекті «Вікна-новини». Перша серія вийшла 18 серпня, продовження дивіться з 21 по 25 серпня у випуску програми «Вікна-новини».