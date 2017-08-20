Поки Олег Винник проводить літо на березі океану, його колега по Х-фактор-8 Дмитро Шуров відправився у гори. І не один, звичайно, а з сім’єю. Під час своєї відпустки Pianoбой разом з дружиною Ольгою та сином Льовою побував також і в сонячній Одесі, і у дощовому Берліні. Як відпочив суддя Х-фактора – читайте в нашому матеріалі.

#карпати #зв’язкунема #природа #beautiful #rain #family A post shared by Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) on Aug 8, 2017 at 12:42am PDT

«Карпати, звязку нема», – так підписав серію фото з відпустки Дмитро Шуров. На знімках, якими поділився музикант на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, він разом з сім’єю досліджує природу Карпат. У коментарях він не раз наголошує, що поїздка справила на нього незабутнє враження.

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«Ещё немного по-эко-спамлю вас Карпатами, бо було дуже вже файно, и успокоюсь. love, peace, back to reality»,- написав артист.

На фото Pianoбой разом з дружиною і сином насолоджуються відпочинком.

У серпні сімейство Шурових також побували і у моря і навіть покаталися на водному мотоциклі.

На цьому подорожі судді «Х-фактор-8» і його сім’ї не обмежилися. На знімках в Instagram артист також поділився селфі з дружиною з Берліна.

На фотографії можна розгледіти архітектуру міста, але як зізнається сам музикант, столиця Німеччини зустріла пару дощем.