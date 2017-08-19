Яблучний Спас у 2017 році відзначають 19 серпня. У церковному календарі він теж позначений як велике свято – день Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Як правильно відзначити і яких традиції варто дотримуватися в день Другого Спаса? Читайте у нашому матеріалі.

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Свято Преображення Господнього: церковні традиції

Преображення Господнє вважається одним з найбільших церковних свят, і входить в цикл “двунадесятих” днів. Вони присвячені подіям земного життя Господа Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. У цей день прославляється поєднання божественного та людського початків в Ісусі Христі. На горі Фавор Спаситель розкрив себе як божество, давши своїм учням одкровення слави Другої Особи Трійці (Христа), прихованого від очей чужих в земному житті. Тому свято Преображення має ще одну назву – Спас на горі.

Яблучний спас є мирською назвою церковного свята. Саме з ним пов’язані всі народні прикмети, традиції та звичаї.

Яблучний Спас на Русі

Яблучний Спас – це єдиний Спас, до якого на Русі готувалися заздалегідь. За два тижні до призначеної дати люди переставали їсти яблука, чекаючи святкового дня Другого Спаса.

У сам Яблучний Спас всі фрукти освячували в церкві, потім їли їх цілий день, готували різні страви з яблуками та робили заготівки на зиму. Вважалося, чим більше страв на столі, тим багатшим буде наступний урожай. Як і під час інших Спасів – Медового та Горіхового – вірили, що в день свята продукти отримують лікувальні властивості.

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Традиції та прикмети в день Яблучного Спаса

Щоб бути щасливим, потрібно пригостити яблуками з нового врожаю всіх рідних, близьких і коханих. Тільки після цього можна з’їсти яблучко самому. Якщо цього дня на мед злітаються бджоли – будинок буде сповнений достатку. Дівчата в свято Спаса просять у яблунь свіжість та красу. Для цього юним красуням потрібно водити хороводи навколо дерева, вплітати листя з нього в вінки. А якщо зробити спеціальний гребінь з яблуні, й розчесати ним волосся на заході сонця, то воно стане густішим і сильнішим. По погоді в Яблучний Спас визначають, якою буде майбутня осінь. Якщо весь день йдуть дощі – осінь теж буде мокрою, сухий же день обіцяє осінь без опадів. А ось ясна сонячна погода пророкує сувору зиму. Також про погоду судять по листю на деревах. Якщо в день свята вони пожовкли, то незабаром погода зіпсується. Особливу увагу варто приділити комахам. Якщо сьогодні ви будете милосердними й терплячими до мух, то чекайте успіх і добробут. Не відганяйте їх від себе, та, ні в якому разі, не вбивайте. Так ви прикличете щастя в своє життя.

Злагоди й добробуту в світле свято Преображення Господнього та Яблучного Спаса!