«…Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи…» – напевно у кожного українця ці рядки обов’язково асоціюються з затишком, домашнім фотоальбомом і приємними спогадами. Сьогодні – 19 серпня святкується Всесвітній День Фотографії (World Photography Day).

Це свято приурочене до винаходу фотографії, яка привнесла в наше життя безліч кумедних і приємних моментів, а також спогадів, які тепер запросто можна зберегти на довгі роки.

Луї Жак Манда Дагер вважається винахідником прототипу першого фото.

Такий незвичайний та прекрасний винахід, як фотографія став нам доступний завдяки французу Луї Жаку Манді Дагера. Ця людина винайшла прототип сучасної фотокартки – даггеротіп. Уряд Франції в 1839 році придбав у нього патент на винахід і оголосив про те, що дане явище – це справжня знахідка і “подарунок світу”. Даггеротип став найпершим кроком на шляху до розвитку такої технології, як фотографія, яку ми всі знаємо, любимо і користуємося.

Взагалі-то, у тій фотографії, яку ми всі знаємо – дуже довга історія. Спочатку даггеротіпія була винайдена Жозе Ньепсом в 1820 році, але тільки у Луї Жака Манді Дагера вийшло відтворити і закріпити зображення на металевій пластині, завдяки чому даггеротіп і носить його ім’я. Після цього досягнення безліч вчених у всьому світі працювало над цією технологією. Наприклад, першу кольорову фотографію зміг отримати в 1861 році Джеймс Максвелл. А в 1981 році була винайдена перша цифрова камера, завдяки якій вже можна було не використовувати плівку, для отримання знімків. Але безліч фотографів у всьому світі і до сих пір вважають за краще користуватися плівкою в своїх роботах. Зате після 1981 року, цілком кожній людині стало доступно фотографування. І тепер будь-який з нас може зберегти самі різні моменти свого життя, щоб потім радіти і зберігати спогади, дивлячись на фотографії.

Всесвітній День Фотографії (World Photography Day) вважається святом для всіх людей, які люблять фотографувати, фотографуватися і переглядати свої знімки. Заперечувати важливість даного винаходу, мабуть, не стане ніхто. Тому що воно має величезну вагу, як в повсякденному житті, так і в медицині, науці та інших сферах діяльності людини. Тому і свято Всесвітній День Фотографії, яке святкується 19 серпня дуже значуще для всіх людей в світі.

Вітаємо вас, дорогі читачі з Всесвітнім Днем Фотографії. Фотографуйтеся, посміхайтеся і запам’ятовуйте найяскравіші і щасливі моменти свого життя завдяки такому прекрасному винаходу – фотографія!