Телеканал СТБ / Олег Винник: де та як суддя «Х-фактор-8» проводить літо

Олег Винник: де та як суддя «Х-фактор-8» проводить літо

Телеканал СТБ

Олег Винник – найпривабливіший член журі «Х-фактор» – нарешті відправився у відпустку. Своїми яскравими фото він ділиться з шанувальниками. Як підкорювач жіночих сердець проводити спекотні літні дні і чим займається на відпочинку – читайте у нашому матеріалі.

Після закінчення зйомок «Х-фактор-8» Олег Винник змінив суддівське крісло на берег океану. Саме про такий курорті і «любові без обману» він співає на своїх концертах. Артист поділився знімками з відпочинку на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. У коментарях до фото, він зазначає, давно чекав на свою відпустку.

Читайте також: Прилелето: Настя Каменських здивувала знімками з відпустки

 

Отдых) Такой долгожданный)

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Та навіть на відпочинку Олег Винник не розслабляється  – він продовжує стежити за своєю фізичною формою. Наприклад, на цьому знімку щасливий суддя «Х-фактор-8» планує спробувати екзотичні фрукти. У пості він також написав, що після солодкого обіду обов’язково відправиться до залу.

«Не відмовляю собі ні в чому) Справжній рай для любителів екзотики і здорового харчування) Ну а після, обов’язково в зал!», – підписав фото Олег Винник.

Після відпочинку на березі океану артист поїхав до рідного Чорного моря до Одеси. Звідти засмаглий співак бажає підписувачам доброго ранку!

Добрий ранок))

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Зовсім скоро шанувальники нарешті побачать кумира і у ролі судді «Х-фактор-8»! Не пропустіть прем’єру восьмого сезону вже 2 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!