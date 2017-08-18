Олег Винник – найпривабливіший член журі «Х-фактор» – нарешті відправився у відпустку. Своїми яскравими фото він ділиться з шанувальниками. Як підкорювач жіночих сердець проводити спекотні літні дні і чим займається на відпочинку – читайте у нашому матеріалі.

Після закінчення зйомок «Х-фактор-8» Олег Винник змінив суддівське крісло на берег океану. Саме про такий курорті і «любові без обману» він співає на своїх концертах. Артист поділився знімками з відпочинку на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. У коментарях до фото, він зазначає, давно чекав на свою відпустку.

Читайте також: Прилелето: Настя Каменських здивувала знімками з відпустки

Отдых) Такой долгожданный) Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) Авг 15 2017 в 5:14 PDT

Та навіть на відпочинку Олег Винник не розслабляється – він продовжує стежити за своєю фізичною формою. Наприклад, на цьому знімку щасливий суддя «Х-фактор-8» планує спробувати екзотичні фрукти. У пості він також написав, що після солодкого обіду обов’язково відправиться до залу.

«Не відмовляю собі ні в чому) Справжній рай для любителів екзотики і здорового харчування) Ну а після, обов’язково в зал!», – підписав фото Олег Винник.

Не отказываю себе ни в чем) Настоящий рай для любителей экзотики и здорового питания) Ну а после, обязательно в зал! Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) Авг 17 2017 в 2:35 PDT

Після відпочинку на березі океану артист поїхав до рідного Чорного моря до Одеси. Звідти засмаглий співак бажає підписувачам доброго ранку!

Добрий ранок)) Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) Авг 18 2017 в 12:21 PDT

Зовсім скоро шанувальники нарешті побачать кумира і у ролі судді «Х-фактор-8»! Не пропустіть прем’єру восьмого сезону вже 2 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!