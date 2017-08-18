Спеціально до Дня Незалежності України «Вікна-новини» на СТБ покажуть унікальний спецпроект кореспондента Сергія Стеценка «Обличчя України». Телеглядачі побачать не тільки збірний жіночий портрет нації, а й дізнаються, як змінилося обличчя України за останні 4 роки. Робота над проектом почалася ще в 2013 році. Протягом місяця знімальна група програми «Вікна-новини» їздила регіонами країни і фотографувала українських дівчат, щоб скласти збірний образ нації. Спочатку завданням проекту було спростувати результат експерименту американських фотографів про обличчя країн, в тому числі й України. Портрет, який представили іноземці, викликав сумніви у журналістів «Вікон» – чи дійсно він достовірний.

«Ми подивилися на усереднене обличчя дівчини і подумали, що це не українка. Тим більше, вона практично не відрізнялася від полячки і росіянки. Ми вирішили, чому б нам не показати, як виглядає українка насправді. Вона напевно інша», – розповідає Сергій Стеценко.

Однак, у зв’язку з революцією і воєнними діями в країні, в 2013 році «Вікна-новини» так і не змогли продемонструвати експеримент. Проект було відкладено на невизначений термін. Через 4 роки Сергій Стеценко вирішив повторити виконану роботу, і результат здивував команду новин СТБ.

«У 2017 році спецпроект «Обличчя України» набув нового сенсу. Це буде грандіозний, масштабний, цікавий і смисловий проект», – запевняє Сергій Стеценко.

За допомогою аналізу фізіогноміста Тетяни Ларіної «Вікна-новини» покажуть, як потрясіння останніх чотирьох років відобразилися на обличчях жителів різних регіонів України та країни в цілому. Що ще ховається в загальному образі сьогоднішньої України, і які внутрішні зміни стоять за зовнішньою трансформацією, глядачі СТБ дізнаються в спецпроекті «Вікна-новини». Перша серія стартує вже сьогодні, 18 серпня, в випусках новин о 18:00 і 22:00. Продовження – наступного тижня з 21 по 25 серпня у випусках програми «Вікна-новини».