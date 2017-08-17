У Києві стартували зйомки 4-серійної комедійної мелодрами «Наречений», спільного виробництва компанії FILM.UA та телеканалу СТБ. Прем’єра відбудеться в ефірі телеканалу СТБ у 2017 році. «Починається наша історія з того, що мама головного героя, втомившись від того, що її дорослий син – завзятий холостяк, вирішує його терміново одружити. Тому в серіалі є і конфлікт поколінь, і піднімається складне питання: чому, коли між молодими людьми є любов, вони не хочуть одружуватися, чому не поспішають створювати сім’ю. Ми намагаємося про це поговорити весело, але все ж одночасно і серйозно. – розповідає режисер серіалу Володимир Мельниченко. – Тим більше, у нас склався чудовий дует – красиві і молоді актори Катерина Варченко і Сергій Колос. Сподіваюся, їх синергія передасться глядачеві через екран». Павло Соловйов – великий любитель жінок. Одружений не був ні разу, але з жінками спілкується активно, іноді – з кількома відразу. Але на роботі – ніяких інтрижок. Стандартна схема його романів: легкі, приємні стосунки, зустрічі на його або чужій території, при першому натяку на весілля – м’яке розставання, при якому черговій «колишній» дістається втішна компенсація: недорога, але пристойна машина, гроші, прикраси. Загалом, всі задоволені. Але в один прекрасний ранок все змінилося … Буквально в один день в його автосалоні з’являється новий менеджер з продажу Олена Титова, з якою шість років тому у Соловйова був короткий роман, а у нього вдома – його мама Лідія Василівна, яка приїхала з рідного містечка Паші для того, щоб терміново його одружити … З цього дня життя Паші повністю змінюється. У проекті заявлені дві основні локації: апартаменти головного героя – простора квартира, яка отримала премії в галузі дизайну, і справжній автосалон. Під час зйомок проїзду головного героя в його червоній дорогій машині в районі Оболонь міста Києва знадобився не тільки лафет – платформа-причіп, на якій встановлюється знімається автомобіль, світло і камера, але і кортеж поліції в супровід. Також виконавиця головної жіночої ролі Катерина Варченко розповіла про свій новий досвід: «Моя героїня володіє корейською мовою досконало. Для зйомок я заучую потрібні фрази за сценарієм, звертаючи велику увагу на правильну вимову, щоб перед жителями Кореї не було соромно, якщо вони раптом почують» (сміється актриса). Сергій Колос, виконавець головної ролі, зазначив, чому глядачеві варто дочекатися прем’єри серіалу «Наречений»: «Мораль фільму у тому, що головне в житті – ставити цілі, досягати їх, а потім розчинятися в кайф. Не варто жити, думаючи, як же виконати все намічене. Треба просто цінувати кожен крок і намагатися наповнити його любов’ю».