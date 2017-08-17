Телеканал СТБ / СТБ спільно з FILM.UA знімають новий серіал «Наречений»

СТБ спільно з FILM.UA знімають новий серіал «Наречений»

Телеканал СТБ

У Києві стартували зйомки 4-серійної комедійної мелодрами «Наречений», спільного виробництва компанії FILM.UA та телеканалу СТБ. Прем’єра відбудеться в ефірі телеканалу СТБ у 2017 році.????????????????????????????????????«Починається наша історія з того, що мама головного героя, втомившись від того, що її дорослий син – завзятий холостяк, вирішує його терміново одружити. Тому в серіалі є і конфлікт поколінь, і піднімається складне питання: чому, коли між молодими людьми є любов, вони не хочуть одружуватися, чому не поспішають створювати сім’ю. Ми намагаємося про це поговорити весело, але все ж одночасно і серйозно. – розповідає режисер серіалу Володимир Мельниченко. – Тим більше, у нас склався чудовий дует – красиві і молоді актори Катерина Варченко і Сергій Колос. Сподіваюся, їх синергія передасться глядачеві через екран».????????????????????????????????????Павло Соловйов – великий любитель жінок. Одружений не був ні разу, але з жінками спілкується активно, іноді – з кількома відразу. Але на роботі – ніяких інтрижок. Стандартна схема його романів: легкі, приємні стосунки, зустрічі на його або чужій території, при першому натяку на весілля – м’яке розставання, при якому черговій «колишній» дістається втішна компенсація: недорога, але пристойна машина, гроші, прикраси. Загалом, всі задоволені. Але в один прекрасний ранок все змінилося … Буквально в один день в його автосалоні з’являється новий менеджер з продажу Олена Титова, з якою шість років тому у Соловйова був короткий роман, а у нього вдома – його мама Лідія Василівна, яка приїхала з рідного містечка Паші для того, щоб терміново його одружити … З цього дня життя Паші повністю змінюється.????????????????????????????????????У проекті заявлені дві основні локації: апартаменти головного героя – простора квартира, яка отримала премії в галузі дизайну, і справжній автосалон. Під час зйомок проїзду головного героя в його червоній дорогій машині в районі Оболонь міста Києва знадобився не тільки лафет – платформа-причіп, на якій встановлюється знімається автомобіль, світло і камера, але і кортеж поліції в супровід.????????????????????????????????????Також виконавиця головної жіночої ролі Катерина Варченко розповіла про свій новий досвід: «Моя героїня володіє корейською мовою досконало. Для зйомок я заучую потрібні фрази за сценарієм, звертаючи велику увагу на правильну вимову, щоб перед жителями Кореї не було соромно, якщо вони раптом почують» (сміється актриса).????????????????????????????????????Сергій Колос, виконавець головної ролі, зазначив, чому глядачеві варто дочекатися прем’єри серіалу «Наречений»: «Мораль фільму у тому, що  головне в житті – ставити цілі, досягати їх, а потім розчинятися в кайф. Не варто жити, думаючи, як же виконати все намічене. Треба просто цінувати кожен крок і намагатися наповнити його любов’ю».