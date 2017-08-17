Дізнайтеся за місячним календарем на серпень 2017 про те, які дні цього місяця будуть особливо вдалими, а коли не варто вирішувати важливі справи або починати щось нове. Читайте місячний календар на серпень 2017 в нашому матеріалі і визначте для себе вдалі дні.

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Місячний календар:

Зростаючий Місяць: 1-6 серпня

Повний Місяць 7 серпня

Спадаючий Місяць: 8-20 серпня

Молодий Місяць: 21 серпня

Зростаючий Місяць: 22-31 серпня

Найсприятливіший час для нових починань і важливих справ – період зростаючого Місяця і перші дні після Нового місяця. Всі розпочаті раніше справи, найкраще завершити до Нового місяця. Після цього – саме час запускати нові проекти, планувати доходи і витрати, укладати угоди, підписувати договори та починати ремонт. А якщо ви хочете погасити кредит або віддати борги – вам допоможе спадаючий Місяць.

Сприятливі дні в серпні 2017: 1, 2, 5, 12, 16, 17, 19, 23, 29, 30 серпня.

Пам’ятайте – найсильніша дія Сонця і Місяця відбувається в період повного та молодого Місяця, а також останньої чверті Місяця. У цей час не варто починати нові проекти, укладати договори або їхати в подорож.

Несприятливі дні в серпні 2017: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 24, 25 серпня.

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