Зовсім скоро, 28 серпня, глядачі телеканалу СТБ познайомляться з героями нового серіалу «Тато Ден»! Без сумнівів, ця історія не залишить нікого байдужим. STB.UA вже ділився ексклюзивними знімками зі зйомок серіалу. А що ще відбувається за кадром – дивіться фотопідбірку з бекстейджа у нашому матеріалі!

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Нагадаємо, «Тато Ден» – це історія про молодого хлопця Дена, який закохується у бізнес-леді Тіну. Незабаром він дізнається, що його кохана старша за нього на 15 років і виховує трьох дітей. Більш того, обраниця- шкільна подруга його матері! Такі стосунки – справжнє випробування як для Дена, так і для Тіни. Чи виявиться кохання сильнішим за обставини?

Це і належить дізнатися телеглядачам. Не пропустіть прем’єру серіалу «Тато Ден» вже 28 серпня, о 19.00, на СТБ.

Серіал знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить до «all3media group».

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