Не встигли озирнутися, як в двері стукає останній літній місяць. Як його провести – на пляжі або з головою зануритися в романтичні відносини? Любовний гороскоп на серпень розповість вам чого остерігатися в стосунках і на що варто звернути увагу. Читайте в нашому матеріалі любовний гороскоп на серпень 2017 по знакам зодіаку.

Астрологи кажуть – серпень 2017 року відмінно підійде, аби будувати міцні відносини, зав’язані на любові та романтиці. Розглянемо докладніше, що приготувили зірки саме для вас.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Овен:

Зірки кажуть, що в серпні Овни подивляться на свою половинку з іншого боку. Яке ви приймете рішення – залежить тільки від вас, зважте всі “за” і “проти”. На вас чекає зустріч з колишньою прихильністю і ця подія займе всі ваші думки. Добре подумайте, перш ніж входити двічі в одну й ту ж річку. У 2017 серпень проходить під знаком Лева, і ви це відчуєте на собі – ви відчайдушно намагаєтеся щось змінити в своєму особистому житті. Якщо ви перебуваєте у пошуках другої половинки – таке завзяття піде вам на користь.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Телець:

Для Тельців серпня обіцяє бути цікавим. Самотні представники знаку відчують себе легко і впевнено. Зараз вам не потрібно будувати наполеонівські плани на ваше особисте життя. Так у вас і не вийде, так як зірки говорять – все ваші закоханості будуть короткочасними, але насиченими емоціями. Так що, розслабтеся і насолоджуйтеся цим періодом. Сімейним Тельцям зірки радять прислухатися до своєї другої половинки і проводити більше часу разом. Постарайтеся не вступати в конфлікти, проявіть мудрість.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Близнюки:

Ви занадто мало часу проводите зі своїм обранцем – виправте це, інакше весь місяць будете слухати докори. Час разом з’їздити у відпустку, або ж просто вибратися на вихідні ближче до природи. На самотніх Близнюків чекають цікаві знайомства, можливий курортний роман або ж любовна інтрига на роботі. Придивіться до оточуючих – на вас вже хтось поклав око. Але не спокушайтеся, це будуть яскраві, проте швидкоплинні стосунки. Якщо ви шукайте справжнє кохання – дочекайтеся більш сприятливого для цього часу.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Рак:

І сімейних і самотніх Раків захлесне хвиля любові. Жоден представник знака не залишиться без уваги протилежної статі. Тих, хто вже знайшов свою половинку чекає приємний сюрприз – можливо це буде пропозиція руки і серця, або спільна поїздка в романтичну подорож. Ви відкриєте в своєму обранцеві незвідані до цього часу сторони. Одиноким Ракам зірки радять бути більш активними, нові знайомства призведуть до міцних відносин у майбутньому.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Лев:

Місяць для Львів як не можна більш вдалий – адже серпень проходить під вашим знаком. Своєю чарівністю ви здатні підкорити будь-якого, тому якщо ви бажаєте зав’язати з кимось стосунки – дійте! Зірки говорять – вам потрібно частіше вибиратися в люди, спілкуватися та заводити нові знайомства. Але будьте обережні, біля вас може з’явиться заздрісник. Сімейні Леви відчують необхідність змін – можливо ви нарешті закінчите безперспективні відносини.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Діви:

У серпні Діви хочуть не тільки отримувати, але й віддавати – турботу, ласку та любов. Ваша половинка оцінить це і ви відчуєте гармонію у відносинах. Будьте щирими, не намагайтеся втримати кохання хитрістю. У серпні вам варто покладатися тільки на себе – поради подруг можуть зіграти з вами злий жарт. На вас чекає неприємна новина – можливо ви дізнаєтеся про зраду коханої людини. Самотні Діви з головою занурюються в нові відносини, ви так пристрасно прагнете облаштувати своє особисте життя, що обранця це може налякати. Припиніть ревнувати та влаштовувати скандали.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Ваги:

Вас очікують зміни, можливий переїзд в нову квартиру або навіть країну. Сприймайте це з позитивом – на новому місці вас чекають і нові почуття. Частіше даруєте своїм коханим подарунки та влаштовуйте романтичні вечори – це необхідно, аби зміцнити ваші відносини. Будуйте свою любов та не лінуйтеся – почуття вимагають, аби їх підживлювали. Самотнім представникам знаку, зірки радять уважніше дивитися по сторонах – адже в серпні ви познайомитеся із тим, кого ви давно шукали. Міцні відносини складуться з Водолієм або Дівою.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Скорпіон:

Можливий роман на робочому місці. Гарненько обміркуйте, як ви будете себе вести в офісі та як діятимете у разі розриву. Якщо ви не хочете зіпсувати гармонію у відносинах зі своєю другою половинкою – двічі подумайте перш ніж вплутуватися в авантюру. Сприятливий період для Скорпіонів, аби створити сім’ю. На тих, хто перебуває в пошуках другої половинки в серпні очікує наплив любовних побачень та визнань. Але пильнуйте – можливі розчарування, інтриги та обмани.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Стрілець:

На вас чекає складний місяць. Ви відчуваєте самотність, навіть при наявності другої половинки. Можуть виникнути думки про зраду, подумайте тричі, чи потрібно вам це? У серпні на Стрільців чекає запаморочлива романтична зустріч, про яку ви будете згадувати ще довгі роки. Можливо, вона закінчиться шлюбом – все залежить тільки від вас. Якщо ви відчуваєте невпевненість у своєму виборі – поговоріть з друзями – вони допоможуть знайти рішучість.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Козеріг:

Саме в серпні вам захочеться створити сім’ю – ви готові зробити пропозицію своєму обранцеві. Сімейним Козерогам варто урізноманітнити своє інтимне життя – це привнесе нові нотки в стосунки з коханим. Самотніх представників знаку закрутить вир подій. На вас чекає море побачень, зізнань та інтимних відносин. Якщо хочете, аби така ситуація збереглася на довше – проявляйте ініціативу, не соромтеся дзвонити першою або запрошувати чоловіка на побачення самостійно.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Водолій:

Досить думати тільки про себе і вважати, що у вашої половинки не може бути своїх бажань. Проявіть любов – подаруйте квіти, запросіть кохану людиму в ресторан, проводьте більше часу разом. Кінець серпня обіцяє жінкам-Водоліям багато флірту, особливо від нових знайомих. Чим це закінчиться – вирішувати вам. Чоловікам пора зізнатися в своїх почуттях – в кінці місяця для цього як не можна більш сприятливий період. Якщо ви перебуваєте в пошуках, в серпні варто звернути увагу на Скорпіонів і Левів.

Любовний гороскоп на серпень 2017 Риби:

Навколо вас з’являться ті, хто заздрить вашим відносинам – не вірте чуткам – це не більше ніж вигадки. Відчуйте в собі впевненість та розчиніться у коханні. На сімейних Риб чекають приємні сюрпризи. Частіше говоріть слова кохання своєму обранцю. Проводьте разом якомога більше часу і на вас чекає ще більша гармонія. Якщо ви в пошуку коханої людини – в серпні будьте готові до нових цікавих знайомств. Відкиньте логіку і покладайтеся на свою інтуїцію і почуття – вони вас не підведуть.