24 серпня 2017 року наша країна відзначає День Незалежності України. Це вже 26-та річниця незалежності нашої країни! А ви вже придумали, як відзначите це свято? Варіантів проведення вихідних багато: пікнік з друзями на природі, поїздка в нові місця, вечеря в колі сім’ї. Але якщо хочете відчути всю святкову атмосферу, то ознайомтеся з заходами до Дня Незалежності України у 2017 році в Києві. Для вас ми зібрали їх всі в один матеріал.

Військовий парад і виставка техніки

24 серпня на головній вулиці столиці Хрещатику відбудеться святковий парад. Урочисту ходу очолять ветерани та учасники АТО.

Вперше за час існування нашої держави до параду приєднаються військові з країн-учасниць НАТО.

З 21 по 25 серпня всі бажаючі можуть подивитися виставку військової техніки, що розміститься вздовж Хрещатика від Майдану Незалежності до Європейської Площі.

Забіг у вишиванках

Vyshyvanka Ran 2017 на честь святкування Дня Незалежності України на вулицях столиці відбудеться вже в 4-те. Захід стартує о 9 ранку, а закінчується о 12 дня.

Святкові концерти в серці Києва

Крім патріотичних і урочистих заходів очікується й весела розважальна програма. Близько першої години дня на Хрещатику розпочнеться святковий виступ колективів різних мистецьких навчальних закладів. А після нього гостей та жителів столиці чекає гала-концерт до Дня Незалежності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вихідні в серпні 2017 Україні: скільки відпочиваємо

Народні гуляння в Стародавньому Києві

У День Незалежності Парк “Київська Русь” запрошує гостей подивитися театралізоване дійство про древні історичні події. В основу вистави ляжуть легенди про спадкоємців Кия – Аскольда й Діра, князя Олега, Андрія Первозванного та багатьох інших відомих особистостей. Веселою розвагою стане купання в Смарагдовому озері на території Стародавнього Києва. А в кінці заходу кожного бажаючого можуть посвятити в древньокиївські князі.

Екскурсія в Межигір’я по Дніпру

Учасників екскурсії очікують швидкісний “політ” по Дніпру, проходження шлюзу Київської ГЕС і вхід у Київське море. Екскурсія розпочнеться на борту, по дорозі в Межигір’я, і продовжиться на території парку. Гостей чекають 6 годин захоплюючої прогулянки. Бажаючі можуть взяти з собою велосипеди.