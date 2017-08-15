Найчарівніша суддя нового сезону шоу «Х-фактор» – Настя Каменських – знову дивує своїми карколомними фото. На цей раз співачці вдалося вирватися зі зйомок проекту і насолодитися довгоочікуваним відпочинком. Настя змінила свої розкішні вбрання на бікіні і похвалилася курортними знімками у купальнику.

Мам @ilona_ku , пап @pashkevych ! У нас все хорошо 😘❤️🙈 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 14 2017 в 3:45 PDT

Неймовірні образи Насті Каменських на зйомках шоу «Х-фактор» обговорювала вся країна. Сьогодні ж артистка потішила шанувальників іншими знімками. Суддя проекту поділилася фотографіями з відпустки на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Читайте також: Настя Каменських розповіла про суперечки за суддівським столом «Х-фактору»

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 14 2017 в 11:06 PDT

Ніжні фото без макіяжу поруч з улюбленцем змінює гарячий фотосет у купальнику. Не секрет, що Настя регулярно займається спортом і працює над своїм тілом.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 15 2017 в 1:36 PDT

Її фігуру по достоїнству оцінили і користувачі мережі. Деякі навіть порівнюють співачку з американською зіркою – Кім Кардашьян.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Авг 15 2017 в 1:50 PDT



На якому курорті ніжиться зіркова наставниця нового сезону «Х-фактора» невідомо. Своє місце відпочинку співачка поки залишає у таємниці.

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