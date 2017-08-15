Роль Тіни – головної героїні у серіалі «Тато Ден» – виконує актриса Наталя Ноздрина. Вона розповіла, навіщо їй довелося вчитися жонглювати, яка з сцен фільму була найбільш ярскравою, а також поділилася подробицями своїх стосунків з кіношною сім’єю.

Наталю, розкажіть, будь ласка, чим вас зацікавив «Тато Ден»?

Мене відразу ж привернув сміливий сценарій. Та й подібних ролей у мене ніколи не було. У моєї героїні Тіни троє дітей, і мені було дуже цікаво увійти в її становище, адже у мене самої лише одна дитина. У цій історії багато життєвих ситуацій і є, що грати. У наш час таких проектів небагато.

А чим він може сподобатися глядачеві, крім того, що багато життєвих сюжетів?

У першу чергу, тим, що це – історія про кохання, про те, що вік не найголовніше у стосунках, і якщо кохаєш, все пробачиш. Думаю, для жінок цей серіал буде особливо цікавий.

У нас суспільство досить консервативне, і пар, у яких жінка старша за чоловіка, мало, а якщо і є, то, як правило, такі стосунки не афішують. Існує стереотип, що молоді хлопці цікавляться не стільки жінкою, скільки її матеріальним становищем і т.п. Мало хто вірить у таке кохання. Як ви думаєте, глядач повірить в історію, яка йому мало знайома в реальному житті?

Ще як повірить! У мене багато знайомих, які опинилися у подібній ситуації. Звісно, у таких пар свої складності. Наприклад, чоловік хоче дітей, а у його партнерки вони вже є, і вона не готова знову народжувати чи не ризикує у силу віку. Зазвичай, саме ця проблема – «номер один». Але, на щастя, сучасна медицина активно розвивається, і багато проблем можна вирішити. Головне – визначитися, чого ти хочеш і не слухати, що говорять навколо, адже занадто часто люди залежать від чужої думки.

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«Тато Ден» – драматична комедія, але чого тут більше – драми або комедії?

Мені здається, п’ятдесят на п’ятдесят. Адже навіть у житті серйозні слізні ситуації з боку часом виглядають комічно.

Я так розумію, що ви з Тіною мало схожі … Вам не подобається у Тіні, що вона дуже залежить від думки оточуючих, а що вам у ній подобається?

Мені подобається, що після всього пережитого Тіна не побоялася знову відкритися чоловікові і поводиться дуже щиро. У тих ситуаціях, у яких вона опиняється, особисто я б не змогла вести себе так само спокійно і розважливо. Ми з Тіною дуже різні.

Тобто вам знадобився якийсь час, щоб до неї звикнути?

Так. Коли почалися зйомки, було непросто. Я сама по собі дуже активна, і мені весь час доводилося внутрішньо себе заспокоювати, шукати м’якість, властиву Тіні, у реакціях, у поведінці, навіть у ході.

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Вашому колезі Стасу Тикунову для фільму довелося перефарбуватися у блондина, а вам довелося міняти щось у своїй зовнішності? Ви брали участь у створенні зовнішнього образу Тіни?

Звичайно! Брала і продовжую над ним працювати. Але у зовнішності міняти нічого не довелося. Ми з художником по костюмах дуже довго думали про те, як повинна виглядати моя героїня. У Тіни є почуття стилю, і одягатися по-чудернацьки – це точно не про неї. Вона, як більшість сучасних мам, любить, щоб все було просто і зручно, і на підборах ходить тільки в особливих випадках.

А ось ви в житті часто ходите на підборах?

Тільки на зйомках і в театрі. Ну, і коли йду на якусь супер круту вечірку. Для мене головне, щоб було практично і комфортно.

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У вас є улюблений коктейль?

Мохіто. Він не складний, освіжаючий і особливо хороший влітку. Взагалі, я коктейлі не дуже люблю – від них голова болить.

У Стаса багато сцен, пов’язаних із змішуванням коктейлів і т.п., а у вас?

У мене теж є сцена за барною стійкою. Щоб її зіграти, мені довелося спеціально вчитися жонглювати пляшками. Правда, часу вистачило всього на два заняття, але, мені здається, я впоралася і трюк вдався. Ось тільки до сих пір рука болить …

Не було страшно, все-таки скло – впаде, розіб’ється …

Справа в тому, що навчальна пляшка, з якої я тренувалася, була пластикової, а на зйомках мені дали скляну. У якийсь момент у мене навіть промайнула думка: «Це – підстава!». Але художники постелили на підлогу гумові килимки, і жодної пляшки я не розбила. Насправді, це дуже крутий навик – розвиваєш швидкість реакції і при цьому відчуваєш офігенний адреналін! Мені дуже сподобалося.

Чомусь ще довелося навчитися під час зйомок?

Ось щоб чогось абсолютно нового, то немає. У нас була класна сцена танцю з Наташею (мамою Дена, з якої Тіна навчалася у школі). Ми танцювали під пісню «It’s my life». Рухи 90-х дуже смішно виглядали. По-моєму, кумендно вийшло.

Які складнощі виникали під час зйомок, крім щільного графіка і браку сну?

Іноді бувають проблеми зі сценарієм. Я – любитель переробити текст, підлаштувати його під себе, а мені забороняють це робити. Приходить редактор і каже: «Ні, Наташа, Тіна – не ти! Можливо, ти б так сказала, але Тіна так говорити не може».

З партнерами по майданчику мені дуже пощастило. Зі Стасом ми відразу знайшли спільну мову. Буває ж, коли партнер тобі не дуже приємний, а попереду ще купа сцен з істериками та поцілунками… У нас проблем не виникло. Стас – дуже хороший актор, тому з ним легко працювати.

Таня Орлова, яка грає мою свекруха, просто приголомшлива актриса! Коли працюєш з нею у парі, взагалі нічого не треба грати – на неї дивишся, і ситуація з усіма емоціями народжується немов сама собою.

Ну, а виспатися, звичайно, хочеться …

Чи є сцена, яка запам’яталася найбільше?

Зйомки ще тривають, але з того, що вже встигли зняти, напевно, найбільше запам’яталась сцена розборок зі свекрухою. По суті, хоч Тіна з Мариною і живуть в одному будинку вісім років, вони – абсолютно чужі люди, тому нам довелося дуже довго репетирувати.

Ось ви вже торкнулися цього питання – відносин з вашим партнером. Розкажіть, докладніше, як вам працюється зі Стасом?

Для мене найважливіше – взаєморозуміння з партнером. Ми можемо репетирувати нескінченно: щось він пропонує, щось я, ми один з одним не погоджуємося, можемо посперечатися або навпаки – зійтися на одному. Дуже класно, коли відбувається такий процес. Не люблю, коли немає активної взаємодії. А у нас весь час йде робота. Мені зі Стасом дуже легко, як ніби знаю його сто років. Ми познайомилися на майданчику «Тато Ден» у перший знімальний день, а на другий ми вже грали серйозну сцену з поцілунками, але ніякого сорому не було взагалі.

Я правильно розумію, що у вас спільних проб не було?

У тому то і справа, що, коли я приїхала до Києва на зйомки, до останнього була впевнена, що моїм партнером буде інший актор – хлопець з Риги, з яким я пробувалася. І коли мені сказали, що Дена буде грати Тикунов, запитала: «А хто це?». Коли ми вперше зустрілися, мені здається, Стас мене навіть не помітив – перед цим йому вперше у житті зробили депіляцію грудей, він був з червоними очима і у повному шоці… Але ввечері ми спокійно поговорили, обговорили сценарій, і я зрозуміла, що все буде добре.

А як складалися стосунки з вашими кіношними дітьми на майданчику?

Хочу сказати спасибі кастинг-директору, яка знайшла просто приголомшливих дітей – Ярославу, Вероніку і Женю. Вони абсолютно чисті, незагранні в акторському плані і з ними легко працювати. Дуже рідко діти у кадрі поводяться природньо, без награних емоцій. Я дійсно їх полюбила, ми спілкуємося, з дівчатами ділимося секретами на майданчику. З ними весело. Це по сюжету я їх повчаю, а так ми дружимо. А наймолодший, Женька, це просто унікальний хлопчик! Мені здається, у нього велике майбутнє.

Серіал «Тато Ден» знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить в All3media group. Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.