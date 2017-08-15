Коли буде сонячне затемнення у 2017 році

Протягом багатьох століть люди з острахом та обережністю ставилися до затемнень. У ці дні часто закривали храми та волали про допомогу до вищих сил. Але зовсім не варто боятися затемнень, навпаки, це унікальна можливість відкоригувати своє життя та долю. Читайте, коли сонячне затемнення у 2017 році, а також, як слід поводитися в цей день.

Що потрібно робити в день сонячного затемнення 21 серпня.

21 серпня. в день сонячного затемнення, астрологи рекомендують здійснити всі важливі плани, які ви довго відкладали. Позитивна енергія якнайкраще вплине на проекти, які будуть укладені в період сонячного затемнення 2017. Також в цей день краще не вступати в конфлікти, думати виключно про позитивні речі та будувати плани на майбутнє. Крім того, 21 серпня – відмінний день, аби порвати відносини з людьми, які вам неприємні.

Аби день пройшов добре та позитивно вплинув на ваше майбутнє, дотримуйтеся простих правил: почніть день з контрасного душу, приберіть в своїй оселі, викинете зі свого будинку та свого життя все старе і те, чого ви хотіли б позбутися, стежте за своїм здоров’ям та харчуванням. Якщо ви давно планували сісти на дієту – день сонячного затемнення 21 серпня відмінно підходить для цього.

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Де буде видно сонячне затемнення 21 серпня 2017

Сонячне затемнення 21 серпня вже назвали “Великим американським затемненням”, через те, що це буде перше сонячне затемнення з часу утворення США. І повну фазу цього затемнення буде видно виключно на території Америки. Попереднє подібне затемнення сталося 13 червня 1257 року, а наступного буде 2 вересня 2035 року.

Крім території США, сонячне затемнення зможуть спостерігати жителі Західної Європи, Південної Америки та Чукотського півострова в Азії. В Україні ж сонячного затемнення видно не буде, але це тільки позитивно позначиться на нашому житті.

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