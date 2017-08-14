Багатообіцяючий комедійний серіал «Тато Ден» зовсім скоро завоює увагу безлічі телеглядачів каналу СТБ. Яскрава, динамічна і свіжа історія залишить після себе приємний післясмак. Дізнайтеся, на що довелося піти акторові Стасу Тікунову заради головної ролі і чим цікавий новий серіал, в інтерв’ю.

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Стас, чим особисто вас зацікавив цей проект? Чому ви так щиро і настійливо хотіли в ньому зніматися?

Напевно, тому що це оригінальна, цікава, незаяложена історія… Були, звісно, класичні фільми французьких, італійських режисерів, в яких у жінок був молодий коханець. Але щоб це була сучасна молодіжна комедія – такого не було. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І взагалі опинитися в шкурі того, ким тобі ніколи не бути – завжди цікаво. В цьому і є наш акторський кайф. Мені захотілося взяти участь, спробувати роль вітчима трьох дітей. Думаю, що серіал вдасться і буде цікавим, тому що у нас дуже злагоджена команда, а це великий показник.

А як ви вважаєте, чим, в першу чергу, серіал може сподобатися глядачеві?

Своєю простою історією. Мені здається, що серед телеглядачів знайдуться ті люди, з якими це вже трапилося, хто наважився і зробив крок до кохання. Я вважаю, що кохання – це двигун людства.

Наша історія за жанром – драматична комедія. Але чого в ній більше – драми чи комедії?

Комедії. Комедії більше, тому що на гуморі теж тримається світ. Якби ми робили тільки драму, то це вийшов би черговий мильний серіал. А тут елементи комедії перекривають всі драматичні частини. І я думаю, що глядач не зможе відірватися від екрану.

Стас, розкажіть трохи про свого героя – Дена. Чим він вам близький?

Мені подобається те, що він щиро кохає свою жінку і що він боїться втратити свого єдиного друга Артема. Ден метається між ними, як між молотом і ковадлом, він хоче зберегти і дружбу, і кохання. Але все-таки він робить вибір на користь кохання.

Для цієї ролі вам довелося освітлити волосся. Наскільки психологічно складно вам було піти на такий крок?

Це було для мене, як почистити зуби. Освітлення волосся ніщо в порівнянні з тим, що зі мною робили в салоні краси, коли видирали з моїх грудей волосся. Це було найстрашніше. Я готовий був зробити татуювання, поголитися на лисо, але випробувати те, що відчувають дівчата, коли роблять собі депіляцію!!! Я думав, що вони просто наговорюють, але ні, це дійсно пекельно боляче!

Це пекло вам доводилося один раз проходити?

Один, потім я сказав – ні. По-перше, немає сенсу заради трьох сцен, коли я граю з голим торсом, терпіти ці муки. Тому зараз просто голимо груди машинкою, і все виглядає дуже добре.

Ден – бармен. Він спритно жонглює пляшками. Ви спеціально вчилися цьому?

Так, мене привезли до школи барменів. Там є чудовий флайермен. Він показав мені кілька трюків, я це записав. Потім з пластиковою пляшкою репетирував вдома. Щодня, прокидаючись вранці, будив сусідів гуркотом пляшок. Я тренувався, а наскільки все вийшло, можна буде подивитися безпосередньо на екрані.

Як у вас складалися стосунки з іншими партнерами по майданчику, наприклад, з дітьми?

У нас настільки професійні діти, що все було дуже легко. Вони настільки круті, що часом здавалося, ти не тим займаєшся, що вони кращі за тебе. Те, як вони тримають сцену, не вибиваються, і щоразу роблять це по-новому – дивувало. Ось у нас є Єлисей, котрий хлопчик Женька, він взагалі професійний актор, його вже можна знімати нескінченно, в ньому такий потенціал! Дай бог, щоб він виріс і не облишив цю справу, це йому вдається на 100%. Та й дівчатка теж хороші. Вони всі працюють в якихось студіях, їздять на фестивалі. Наприклад, наша Вероніка зараз поїхала в Америку на хіп-хоп фестиваль. Вони якісь всі «прошарені», ми у свої роки такими не були. З ними дуже легко на майданчику.

На майданчику працювали 2 режисера. Ви відчували різницю в їхніх підходах?

У кожного режисера є свої підходи, своя манера роботи з актором. Мені подобається робота обох режисерів. Іра Громозда, абсолютно не режіссіруя, пояснює якісь речі, в нутрі твоєму копається. З кожним режисером працювати цікаво.

Серіал «Тато Ден» знятий за оригінальним форматом компанії South Pacific Pictures, яка входить в All3media group.

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