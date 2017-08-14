14 серпня православний світ відзначає Медовий спас 2017. Традиційно це і народне, і релігійне свято. Воно знаменує початок Успенського посту і прощання з жаркими літніми днями. Що не можна робити на Медовий спас, прикмети і традиції на Маковія, а також – які страви повинні бути на столі в цей день – читайте в матеріалі.

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Медовий спас: історія і традиції свята

Перший Спас називають не тільки Медовим, але і Маковим (Маковія), і Спасом на воді. До середини серпня соти у вуликах вже заповнені, і пасічники починають збір меду. Існує повір’я, що в день першого Спаса пасічник обов’язково повинен заламати соти, інакше сусідні бджоли вкрадуть увесь мед.

Третє іменування Спас на воді, або Мокрий Спас цей день отримав завдяки традиції освячення води. На Русі сьогодні було прийнято купати коней, свиней і всю худобу в останній раз. Також люди і самі купалися, вірячи, що такий обряд змиє їх гріхи і подарує здоров’я. Обов’язковим ритуалом було освячення нових колодязів.

Крім народних традицій, Перший Спас є і початком Успенського посту, який триває з 14 по 27 серпня. Це єдиний багатоденний пост на честь Богородиці та її Успіння. Він дуже суворий, незважаючи на те, що солодкий. Вважається, що дотримуючись цього посту, життя віруючих християн буде таким ж солодким й після смерті.

Що святять на Медовий спас

За традицією сьогодні господині йдуть до церкви для того, щоб помолитися й освятити мед. Вважається, що в такому випадку він отримує чудодійну силу і може застосовуватися навіть як ліки від важких хвороб. Цього дня жінки печуть булочки, пряники, пироги та млинці з медом.

Також традиційною стравою на столі є випічка з маком. І це не випадковість, оскільки 14 серпня – день пам’яті семи старозавітних мучеників Маккавеїв. У народі це свято отримало назви Маковей, або ж Маковий Спас. Саме тому на стіл прийнято подавати різні страви з маком.

Прикмети і традиції на Медовий Спас

З 14 серпня починається період Спасівки, протягом якого прийнято допомагати оточуючим, особливо тим, хто потребує цього найбільше. У день Медового Спаса на Русі влаштовували «вдовині та сирітські помочі», тобто приносили їжу і надавали допомогу по господарству. При цьому люди примовляли: «Ти – за себе, Ми – за тебе, А Христов Спас – за всіх нас!» Важається, що Спас отримав свою назву на честь Ісуса Христа-Спасителя (Спаса). Тому всі продукти, на честь яких названо свято мають «рятівні» властивості.

В Перший Спас в давні часи, бджолярі надягали чистий одяг, в новий посуд клали мед з найкращих і найбагатших вуликів і йшли до церкви. Освяченим медом поминали батьків, пригощали жебраків і дітей.

Букет на Маковія: які квіти потрібно принести в будинок на Медовий спас

Напередодні Маковія кілька головок маку додавали до букета з квітів й лікарських рослин. Освятивши в церкви, таку «маковійську квітку» ставили біля ліжка. Вірили, що вона вбереже сім’ю від нещасть і подарує спокій й благополуччя.

Також в букети додавали різні символічні трави і квіти. Наприклад чорнобривці принесуть в дім щастя, деревій – фінансове благополуччя, м’ята – міцне здоров’я, а базилік удачу. Наші предки вірили, що цей букет треба зібрати неодмінно своїми руками і це принесе в дім щастя.

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