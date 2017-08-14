Приготувати сирники дуже просто. Змішуєте півкілограма сиру з одним яйцем, 3-4 столовими ложками борошна, додаєте 2 столові ложки цукру, дрібку солі, і вимішуєте тісто. Після цього потрібно сформувати сирники. Для цього тісто потрібно розділити на кульки одного розміру, зробити з них коржики і перед смаженням занурити в борошно. Все, ваші сирники готові. Але існує дуже багато рецептів приготування цієї страви. Редакція сайту СТБ зібрала 5 варіацій, як приготувати сирники. Читайте рецепти!
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Сырники класичні
Інгредієнти:
- Сир – 0,5 кг
- Цукор – 200 г
- Борошно пшенична – 5 ст.л.
- Яйця – 2 шт.
- Рослинна олія – 1 ст.л.
- Ванільний цукор – 1 ст.л.
- Сіль – щіпка.
Спосіб приготування:
- Сир викладаємо в глибоку миску та обережно розминаємо його вилкою. Додаємо сіль, цукор и добре змішуємо.
- Вбиваємо яйця и обережно перемішуємо.
- У сирно-яєчну масу додаємо 1,5 ложки борошна. В залежності від жирності сиру и розміру яєць, борошно може знадобитися трохи більше. Головне правило – тісто не повинне вийти дуже рідкім, інакше сирники не піднімуться та будуть розлазитись на сковороді.
- Додаємо ванільній цукор, змішуємо та відкладаємо в сторону на 10 хвилин.
- В окрему тарілку висипаємо решту борошна. Руки змочуємо в холодній воді. Формуємо з сирної маси кульки та обвалюємо їх у борошні.
- Виливаємо в розпечену сковороду рослинне масло. Викладаємо сирні кульки, та трохи їх приплющуємо.
- На середньому вогні смажемо сирники до золотистої скоринки, потім зменшуємо вогонь и накриваємо сковорідку кришкою.
- Коли сирники будуть готові, перекладаємо їх на паперовий рушник, це допоможе позбавитись від зайвої олії.
- Класичні сирники можна подавати з улюбленим варенням, цукровою пудрою або фруктами.
Сирники з шоколадною начинкою
Зробити з сирників приголомшливий десерт зовсім не складно! Зараз ми розповімо вам, як приготувати сирники з шоколадом. Такі ласощі прийдуться до смаку усім сладкоїжам.
Інгредиенти:
- Сир – 0,5 кг
- Яйця – 2 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Борошно пшеничне – 1 ст.
- Шоколад (чорний або молочний) – 50 г
- Соль – дрібка
Спосіб приготування:
- Сир викладаємо в миску, добре розминаемо його вилкой.
- Яйця збиваємо з цукром та додаємо до творогу, туди ж висипаемо 2 ст.л. борошна, сіль та змішуємо до однорідності.
- Руки змочуєм у холодній воді, формуємо з сирної маси кульки та вкладаємо всередину шматочок шоколаду. Обвалюєм сирну кульку у борошні.
- На раскалену сковороду вливаємо рослинну олію, викладаємо кульку і злегка приплющуємо. Обжарюємо до золотистої скоринки.
Сирники з грецькими горіхами та родзинками
Урізноманітнити улюблену сирну страву та збагатити її смак можна, якщо додати в неї горіхи, сухофрукти або ягоди. Читайте покроковий рецепт, як приготувати сирники з грецькими горіхами та родзинками!
Інгредієнти:
- Сир – 250 г
- Борошно – 3 ст.л.
- Яйце – 1
- Цукор – 2-2,5 ст.л.
- Грецкі горіхи – 50 г
- Родзинки – 50 г
Спосіб приготування:
- Сир викладаємо у миску, добре розминаємо його виделкою.
- Додаємо яйце, борошно, сахар і грецькі горіхи. Ретельно змішуємо.
- З сирної маси формуємо кульки, обвалюємо їх у борошні.
- На розжарену сковороду виливаємо рослинну олїю. Выкладаємо кульки та трохи їх приплющуємо.
- Обжарюємо до золотистої скоринки та викладаємо сирники на паперовий рушник.
- Перед подачею посипаємо сирники родзинками та поливаємо медом.
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Сирники дієтичні
А ви знали, що сирники можуть бути ще й відмінними дієтичним блюдом? Нижче ми розповімо, як приготувати сирники так, аби вони не зашкодили вашій фігурі.
Інгредієнти:
- Сир – 0,5 кг
- Замінник цукру – 4 таблетки
- Яйця – 2 шт
- Розпушувач – 1 ч.л.
- Ванілін
- Висівки – 4 ч.л.
Спосіб приготування:
- В глибокій мисці змішуємо сир, висівки, розпушувач, ванілін та яйця. Ретельно змішуємо.
- Замінник цукру розчиняємо в ⅕ стакана горячої води. Вливаємо в тесто, добре перемішуємо.
- Тісто виливаємо в силіконові формочки та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку.
- Випікаємо близько 20 хвилин, до утворення золотистої скоринки.
Сирники з фруктами фламбе
Для сирників із фламбованними фруктами найкраще підходить сир з невеликим процентом жиру – краще всього 3%. Фламбувати можна будь-які фрукти та ягоди, але ми радимо полуницю, яблука або банани.
Інгредієнти:
- Сир – 250-300 г
- Жовток – 1
- Манна крупа/борошно – 1 ст.л.
- Цукор – за смаком
- Фрукти або ягоди
- Пакетований сік – 0,5 стакана
- Коньяк – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Сир, жовток, манну крупу/борошно та цукор змішуємо в глибокій мисці та ставимо в холодильник на 1 годину.
- Руки змочуємо в холодній воді та формуємо з сирної маси кульки. Обвалюємо їх у борошні та трохи приплющуємо.
- Разігріваємо олію в сковороді та викладаємо наші сирники. Обжарюємо до золотистої скоринки та кладемо на паперовий рушник, аби позбавитися зайвої олії.
Фламбуємо фрукти:
- Разтоплюємо цукор із олією та додаємо порізані на шматочки ягоди, дадаємо сік та підігріваєм. Тримаємо на маленькому вогні, аби не маса не перетворилась на карамель.
- Додаємо чайну ложку коньяку та підпалюєм. Перемішуєм та перекладаємо на решітку, аби стік зайвий цукор.
- Поливаємо сирники фруктами фламбе та подаємо одразу ж, гарячими.