Приготувати сирники дуже просто. Змішуєте півкілограма сиру з одним яйцем, 3-4 столовими ложками борошна, додаєте 2 столові ложки цукру, дрібку солі, і вимішуєте тісто. Після цього потрібно сформувати сирники. Для цього тісто потрібно розділити на кульки одного розміру, зробити з них коржики і перед смаженням занурити в борошно. Все, ваші сирники готові. Але існує дуже багато рецептів приготування цієї страви. Редакція сайту СТБ зібрала 5 варіацій, як приготувати сирники. Читайте рецепти!

Читайте також: Торт Безе: рецепт покроковий

Сырники класичні

Інгредієнти:

Сир – 0,5 кг

Цукор – 200 г

Борошно пшенична – 5 ст.л.

Яйця – 2 шт.

Рослинна олія – 1 ст.л.

Ванільний цукор – 1 ст.л.

Сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

Сир викладаємо в глибоку миску та обережно розминаємо його вилкою. Додаємо сіль, цукор и добре змішуємо. Вбиваємо яйця и обережно перемішуємо. У сирно-яєчну масу додаємо 1,5 ложки борошна. В залежності від жирності сиру и розміру яєць, борошно може знадобитися трохи більше. Головне правило – тісто не повинне вийти дуже рідкім, інакше сирники не піднімуться та будуть розлазитись на сковороді. Додаємо ванільній цукор, змішуємо та відкладаємо в сторону на 10 хвилин. В окрему тарілку висипаємо решту борошна. Руки змочуємо в холодній воді. Формуємо з сирної маси кульки та обвалюємо їх у борошні. Виливаємо в розпечену сковороду рослинне масло. Викладаємо сирні кульки, та трохи їх приплющуємо. На середньому вогні смажемо сирники до золотистої скоринки, потім зменшуємо вогонь и накриваємо сковорідку кришкою. Коли сирники будуть готові, перекладаємо їх на паперовий рушник, це допоможе позбавитись від зайвої олії. Класичні сирники можна подавати з улюбленим варенням, цукровою пудрою або фруктами.

Сирники з шоколадною начинкою

Зробити з сирників приголомшливий десерт зовсім не складно! Зараз ми розповімо вам, як приготувати сирники з шоколадом. Такі ласощі прийдуться до смаку усім сладкоїжам.

Інгредиенти:

Сир – 0,5 кг

Яйця – 2 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Борошно пшеничне – 1 ст.

Шоколад (чорний або молочний) – 50 г

Соль – дрібка

Спосіб приготування:

Сир викладаємо в миску, добре розминаемо його вилкой. Яйця збиваємо з цукром та додаємо до творогу, туди ж висипаемо 2 ст.л. борошна, сіль та змішуємо до однорідності. Руки змочуєм у холодній воді, формуємо з сирної маси кульки та вкладаємо всередину шматочок шоколаду. Обвалюєм сирну кульку у борошні. На раскалену сковороду вливаємо рослинну олію, викладаємо кульку і злегка приплющуємо. Обжарюємо до золотистої скоринки.

Сирники з грецькими горіхами та родзинками

Урізноманітнити улюблену сирну страву та збагатити її смак можна, якщо додати в неї горіхи, сухофрукти або ягоди. Читайте покроковий рецепт, як приготувати сирники з грецькими горіхами та родзинками!

Інгредієнти:

Сир – 250 г

Борошно – 3 ст.л.

Яйце – 1

Цукор – 2-2,5 ст.л.

Грецкі горіхи – 50 г

Родзинки – 50 г

Спосіб приготування:

Сир викладаємо у миску, добре розминаємо його виделкою. Додаємо яйце, борошно, сахар і грецькі горіхи. Ретельно змішуємо. З сирної маси формуємо кульки, обвалюємо їх у борошні. На розжарену сковороду виливаємо рослинну олїю. Выкладаємо кульки та трохи їх приплющуємо. Обжарюємо до золотистої скоринки та викладаємо сирники на паперовий рушник. Перед подачею посипаємо сирники родзинками та поливаємо медом.

Читайте також: Кекси з малиною: три прості рецепти

Сирники дієтичні

А ви знали, що сирники можуть бути ще й відмінними дієтичним блюдом? Нижче ми розповімо, як приготувати сирники так, аби вони не зашкодили вашій фігурі.

Інгредієнти:

Сир – 0,5 кг

Замінник цукру – 4 таблетки

Яйця – 2 шт

Розпушувач – 1 ч.л.

Ванілін

Висівки – 4 ч.л.

Спосіб приготування:

В глибокій мисці змішуємо сир, висівки, розпушувач, ванілін та яйця. Ретельно змішуємо. Замінник цукру розчиняємо в ⅕ стакана горячої води. Вливаємо в тесто, добре перемішуємо. Тісто виливаємо в силіконові формочки та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо близько 20 хвилин, до утворення золотистої скоринки.

Сирники з фруктами фламбе

Для сирників із фламбованними фруктами найкраще підходить сир з невеликим процентом жиру – краще всього 3%. Фламбувати можна будь-які фрукти та ягоди, але ми радимо полуницю, яблука або банани.

Інгредієнти:

Сир – 250-300 г

Жовток – 1

Манна крупа/борошно – 1 ст.л.

Цукор – за смаком

Фрукти або ягоди

Пакетований сік – 0,5 стакана

Коньяк – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Сир, жовток, манну крупу/борошно та цукор змішуємо в глибокій мисці та ставимо в холодильник на 1 годину. Руки змочуємо в холодній воді та формуємо з сирної маси кульки. Обвалюємо їх у борошні та трохи приплющуємо. Разігріваємо олію в сковороді та викладаємо наші сирники. Обжарюємо до золотистої скоринки та кладемо на паперовий рушник, аби позбавитися зайвої олії.

Фламбуємо фрукти:

Разтоплюємо цукор із олією та додаємо порізані на шматочки ягоди, дадаємо сік та підігріваєм. Тримаємо на маленькому вогні, аби не маса не перетворилась на карамель. Додаємо чайну ложку коньяку та підпалюєм. Перемішуєм та перекладаємо на решітку, аби стік зайвий цукор. Поливаємо сирники фруктами фламбе та подаємо одразу ж, гарячими.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ