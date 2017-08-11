Вартові життя: сюжет «Вікна-новини» зібрав мільйон переглядів у Facebook

На початку березня «Вікна-новини» представили цикл сюжетів «Вартові життя». Це історії людей, яким доля підготувала зустріч із страшною хворобою, але вони не тільки не здались, а й стали підтримкою для інших хворих.

Одна з історій про тендітну дівчину Ташу Шапіро так вразила користувачів Facebook, що за кілька місяців відео набрало більш ніж мільйон переглядів. Ця дівчина, попри страшний діагноз, не відмовилась від мрії стати мамою. Вона подарувала нове життя і поборола рак, а тепер допомагає іншим долати важкий недуг із посмішкою на обличчі.

«Вікна-новини», а також більшість проектів каналу СТБ піднімають по-справжньому важливі питання. Ми не боїмося говорити про важкі хвороби, неідеальну систему охорони здоров’я та інші теи, які турбують наших глядачів. Мільйонні перегляди сюжетів – це зворотний зв’язок з читачами. Ми бачимо, що для вас освітлення цих важливих і складних тем так само важливо, як і для нас.

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