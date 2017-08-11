Сьогодні, 11 серпня 2017 православні відзначають Різдво Миколи Чудотворця. Про що просять святого в цей день, ви знайдете в нашому матеріалі. Микола Чудотворець, або Святитель Микола Мирлікійський – один з найбільш шанованих святих у православ’ї. Святому моляться в абсолютно різних життєвих ситуаціях, і, кажуть, Чудотворець скоро відгукується на молитви віруючих.

Існує три дні присвячених Святому Миколаю – 11 серпня відзначають Різдво святого, 19 грудня, коли прийнято дарувати дітям подарунки – це день смерті Святого Миколая, його також називають “Зимовий Миколай”. 22 травня відзначається “Микола Літній” – день, коли мощі святителя перенесли в італійське місто Барі.

Чому молитви Миколі Чудотворцю дієві?

За життя Микола Чудотворець був глибоко віруючою людиною і його молитви Богу були настільки щирими, що Господь ніколи не залишав їх без відповіді. Після своєї смерті, Микола з’єднався з Богом, що лише посилило їхній зв’язок. Саме тому, звертаючись до Миколи Чудотворцю наші молитви чує Бог.

Микола Чудотворець допомагає морякам і мандрівникам.

З давніх часів він вважається покровителем мандрівників, а особливо моряків. А все через випадок, описаний в його житії. Під час своєї морської подорожі в Олександрію на навчання, на кораблі сталася трагедія – один з матросів зірвався з вежі і загинув. Микола став молитися про нього, і раптом Господь Бог зробив чудо – матрос воскрес. Існує також і історія, як святитель Микола силою молитви втихомирив бурю, яка ледь не потопила корабель, на якому плив Микола Чудотворець.

Але молитися Миколі Чудотворцю варто не тільки морякам – перед подорожжю обов’язково потрібно звернутися до святого і попросити про вдалу поїздку.

Миколі Чудотворцю моляться про заміжжя дочок.

У житії Святого є історія – одного разу він таємно підкинув біднякові з трьома дочками на виданні мішечок з золотом. І тільки завдяки цьому батько свій врятувати своїх дочок від блуду і видати їх заміж.

На згадку про цей вчинок, Миколі Чудотворцю донині моляться, аби знайти сімейне щастя.

З проханням вийти заміж звернутися до святого може не тільки незаміжня дівчина, але й її близькі родичі, наприклад мати. Адже хто, як не батьки щиро попросять для своєї дочки чесного, розумного, доброго і люблячого чоловіка.

Миколі Чудотворцю моляться про допомогу в життєвих ситуаціях

Микола Чудотворець серед православних християн вважається найбільш шанованим святим. Молитви до нього ніколи не залишаються без відповіді. Саме тому його часто просять про здоров’я та зцілення. Звертаються до святого і коли не можуть впоратися з проблемами на роботі, сварками з колективом або ж начальством.

Як правильно молитися Миколі Чудотворцю.

Звернення до святого може допомогти вам налагодити справи, позбутися від хвороб, невдач і принести у ваше життя щастя і гармонію. Однак, важливо пам’ятати – одного прохання недостатньо. До молитви потрібно поставитися правильно, сконцентруватися на ній, очистити свої думки і говорити з чистою душею.

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